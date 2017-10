Compromís insta Rajoy a retirar el recurs que ha paralitzat la dependència a València

El grup parlamentari Compromís ha registrat a les Corts una Proposició No de Llei (PNL) per a instar la Delegació del govern espanyol a la retirada urgent del recurs judicial presentat contra la contractació de personal per part de l'Ajuntament de València per a realitzar les valoracions de la dependència.

Segons explica la diputada Maria Josep Ortega, "el passat 30 de març el ple de l'Ajuntament de València va aprovar una modificació de plantilla amb l'objectiu de realitzar 65 contractacions de professionals per a realitzar les valoracions de milers de ciutadans i ciutadanes que es troben en situació de dependència, mitjançant una subvenció de 3 milions d'euros de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives". Aproximadament, hi ha 10.500 sol·licituds pendents que, per a resoldre's al més prompte possible requereixen un increment de treballadors socials, personal tècnic auxiliar, personal subaltern i administratiu i educadors socials. No obstant això, el govern espanyol ha presentat mitjançant la delegació que dirigeix Juan Carlos Moragues un recurs judicial per a anul·lar aquest acord i així paralitzar la contractació del personal que es requereix, explica la coalició en un comunicat.

Els sindicats ja han exigit la retirada d'aquest recurs i han sol·licitat a l'Ajuntament que seguisca defensant aquestes contractacions perquè les sol·licituds de la dependència es tramiten amb agilitat. Segons assegura Ortega, "estem davant d'una acció indecent del govern del PP contra les persones amb dependència. No es pot entendre cap recurs davant una mesura que busca agilitzar les valoracions per tal de millorar la vida de la gent". "Des de Compromís exigim al govern central i al Partit Popular que deixen ja de boicotejar les polítiques per a millorar la vida de les persones. Si ja és vergonyós que el govern central no aporte el 50% dels fons destinats als serveis per a atendre la dependència, com obliga la llei, el que han fet ara és deixar en l'estacada milers de persones que estan pendents de ser avaluades per a accedir a les ajudes", conclou la diputada.