Moragues es defensa de les crítiques: "No hi ha hagut impunitat" per als ultres del 9 d'Octubre

El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha destacat l'actuació de la policia després dels atacs de la manifestació del passat dilluns 9 d'Octubre a València i ha demanat "moderació, tranquil·litat i temprança" als representants públics en les seues declaracions sobre aquest tema".

"No hi ha hagut impunitat, s'ha actuat de forma ràpida i amb el pes de la llei", ha afirmat Moragues aquest dissabte a preguntes dels periodistes sobre els actes violents protagonitzats per grups ultra d'extrema dreta, que sumen ja quatre detinguts. Després de reiterar la seua condemna "contundent i unànime", el delegat ha explicat que la mateixa nit del dilluns va començar la investigació i un dia després es van realitzar les primeres identificacions de sospitosos.

Delegació va remetre la informació a la Fiscalia davant l'obertura d'un expedient judicial, per la qual cosa ambdues parts s'han mantingut "en contacte continu" durant aquesta setmana. Ara bé, Moragues ha recalcat que, en l'actuació policial, "els temps els marca la justícia" i "és qui estableix les diligències". "La policia actua al dictat de la justícia", ha subratllat, per a ressaltar la "rapidesa de les administracions públiques".

El delegat també s'ha dirigit als representants públics per a advertir-los que "l'ànim està molt crispat" i actualment "hi ha molta tensió social i política". "Tots percebem que en la societat hi ha determinades opcions polítiques que s'estan polaritzant", ha asseverat.

Davant aquesta situació, veu necessari "traslladar un missatge de concòrdia i enteniment", per a la qual cosa Moragues ha apel·lat a la "moderació" dels responsables polítics".

"Tuits que inciten a la violència"

A més, Moragues ha afegit que "en cap cas es facen declaracions, tuits o publicacions que inciten a la violència, l'agressivitat o situen la societat en posicions antagòniques, sinó tot el contrari". Sota aquest prisma, ha manifestat la seua voluntat que els polítics "apel·len a la moderació, la tranquil·litat i la temprança en les seues declaracions i actuacions".