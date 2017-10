Les cineastes Agnès Varda i Kristina Kumric guanyen en el Mostra Viva del Mediterrani

La pel·lícula d'Agnès Varda i el fotògraf JR, Visages, Villages, s'ha alçat aquesta nit amb el premi Pont del Mediterrani al millor llargmetratge en la gala de clausura de Mostra Viva del Mediterrani, celebrada en el Palau de la Música. El jurat ha decidit atorgar-li aquest guardó de la Secció Oficial, per primera vegada a concurs en la seua cinquena edició, en considerar que la pel·lícula transmet l'immens desig de viure i un testimoniatge d'amor i respecte a la vida.

La cineasta belga, una de les últimes supervivents de la Nouvelle Vague, narra al costat del fotògraf JR un viatge per França en el qual mostra els rostres del camí i les seues vivències i experiències íntimes i personals. La pel·lícula s'ha projectat en la gala de clausura i va rebre els 4000 euros del premi.

El jurat de curtmetratges, dotat amb 1000 euros, ha concedit el primer premi de la Secció Oficial a l'obra Po Covika de la croata Kristina Kumric. El jurat ha destacat que la cinta, basada en temps de guerra en el si d'una família, ofereix alternatives no violentes per a solucionar els conflictes bèl·lics.

Per la seua banda, el premi Dones en Art ha sigut per a la directora Malika Zairi per la seua obra Mohamed, li Prénom. El curt ha sigut premiat per la intel·ligència amb la qual la seua directora tracta els complexos del llenguatge exclusivista i l'homofòbia diària.

La gala, presentada per Laura Gran i Tonino Guitián, ha efectuat també un homenatge a la realitzadora alacantina Cecilia Bartolomé per la seua valenta actitud demostrada durant tota la seua carrera cinematogràfica.

El President d'Honor de Mostra Viva, Vicent Garcés, establia en la seua intervenció un paral·lelisme entre la infantesa i el festival afirmant que "quan els xiquets arriben als cinc anys se'ls espera una llarga vida, com a la Mostra Viva que ja ha complit la seua cinquena edició".



Així mateix, Garcés ha destacat que “el suport institucional amb el qual ha comptat Mostra Viva ha experimentat un notable creixement. Per tant, l'increment de l'any que ve està assegurat". Per al President d'Honor del col·lectiu cívic aquesta edició ha demostrat que els objectius del Festival s'han complit, ja que en les diferents seccions ha existit presència de quasi 20 països del Mediterrani, oferint tota la seua riquesa i diversitat cultural.

Durant la gala ha actuat el Cor de l'Eliana, dirigit per Nelo Juste i Martí, que ha interpretat cançons de Raimon, Lluís Llach o Jaume Sisa com Vés-los i Vents, Vaixell de Grècia o Qualsevol nit pot sortir el Sol, amb Neus Fuster com a veu solista.

Els premis han sigut lliurats, respectivament, per Lucia Alemany i Eliane Raheb; María Carrión; Ana Victoria Pérez i Carmen Rubio; i Maite Ibáñez i Giovanna Ribes.

La festa de Mostra Visca ha continuat amb un concert i una gran celebració popular a les portes dels Jardins del Turia que ha comptat amb les actuacions del grup valencià Mox i la cantant rifenya Silya Ziani, una de les figures de l'activisme civil d'Alhucemas. Ziani, la música del qual mira a les arrels musicals i culturals del seu poble, va ser la primera dona detinguda del Moviment Popular del Rif.

La cantant rifenya participa aquest diumenge a les 19.30 hores en la Nau, en una taula redona sobre les revoltes del Rif, on també es projectarà el curtmetratge Timnadin n Rif, de Nadir Bouhmuch, amb la qual es posarà fi a Mostra Viva 2017.