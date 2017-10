'9 palaus per al 9 d'Octubre' rep la visita de més de 80.000 persones

Les activitats organitzades per la Generalitat Valenciana amb motiu del 9 d’Octubre han comptat amb la participació de més de 80.000 persones, una xifra que millora els registres de l'any 2016 i que demostra que aquest tipus d'iniciatives culturals desperten l'interés de la societat valenciana. En concret, del dia 1 al 9 d'octubre, més de 68.000 persones van passar pel Palau de la Generalitat durant els dies d'obertura al públic, mentre que prop de 12.000 van visitar la resta de palaus que també han obert de forma gratuïta les seues portes a través de la iniciativa ‘9 palaus per al 9 d’Octubre’.

Alguns dels edificis més populars han sigut el Palau dels Català de Valeriola, el del Marquès de Malferit, el d’en Bou o el dels Borja (seu de les Corts Valencianes). El dia de major repercussió coincideix amb el diumenge 1 d'octubre, la primera jornada de portes obertes, en la qual la seu del Govern valencià es va omplir de milers persones que van ser rebudes pel rei Jaume I, interpretat per l'humorista valencià Eugeni Alemany. A més, els dies 7 i 8 d'octubre, corresponents al cap de setmana previ a la Diada del País Valencià, es van convertir en dues de les jornades amb major afluència de públic, amb prop de 45.000 visites diàries.

Visites guiades a 4.000 escolars

Enguany, també amb motiu de la celebració de les festes fundacionals valencianes, 4.000 alumnes de diferents centres educatius valencians han recorregut, amb visites guiades, les diferents estàncies del Palau en una iniciativa que es repetirà el pròxim any i que compleix amb l'objectiu d'acostar la història i les institucions públiques als més joves.

El programa d'activitats ha comptat amb propostes per a tots els públics que s'han celebrat de forma simultanea a València, Castelló i Alacant, i que han anat des de recitals de poesia i partides de pilota valenciana fins a teatre per a xiquets en el Pati Gòtic del Palau de la Generalitat. Alguns d'aquests actes han comptat amb molt bon acolliment i han tingut una especial repercussió, com el concert gratuït de la cantant Sole Giménez en el Palau, el de Dani Miquel en el Teatre Arniches d'Alacant o el correfocs que va recórrer els carrers del centre de València.

Augmenten les visites respecte al 2015, primer any en què es va impulsar aquesta mena d'activitats. / GENERALITAT VALENCIANA

Així mateix, s'han tornat a fer iniciatives com les projeccions audiovisuals (videomapping) sobre la façana de la Torre Vella del Palau de la Generalitat, que ha servit un any més d'escenari per a il·lustrar la llegenda del 9 d'Octubre.

Les activitats prèvies al 9 d’Octubre, que des del 2015 organitza Presidència de la Generalitat, constitueixen ja una setmana cultural de referència, que ha aconseguit atraure milers de valencians i visitants de fora del país. A més, enguany s'han registrat millors xifres que l'any anterior, la qual cosa demostra que es tracta d'una iniciativa que ha calat en la societat i que compleix amb l'objectiu del govern valencià d'acostar les institucions a la ciutadania i donar a conéixer el patrimoni artístic i històric que constitueixen els diferents palaus valencians.