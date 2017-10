La sequera obliga a ampliar fins a finals d'octubre la prohibició de fer cremes agrícoles

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha prorrogat un total de 13 dies el període de prohibició de les cremes agrícoles a menys de 500 metres de terrenys forestals al País Valencià. El termini, iniciat l'1 de juny i que acabava el 16 d'octubre, s'amplia fins a diumenge que ve 29 d'octubre.

Així queda recollit en una resolució de la direcció general de Prevenció d'Incendis que es publica aquest dilluns, 16 d'octubre, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Aquesta ampliació del període respon a les condicions especials de perill d'incendis que, com assenyalen des de la Conselleria de Medi Ambient, provoquen l'absència de precipitacions, acompanyada d'elevades temperatures.

Segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el passat mes de setembre va ser el nové més sec des de 1950 i el segon més sec dels últims 30 anys, després de setembre de 2013. Per açò, el departament que dirigeix Elena Cebrián estima que les condicions de perill d'incendis no han remés prou i que, per a aconseguir una prevenció més eficaç dels incendis forestals, s'ha d'ampliar el període de restricció de cremes.

A més d'aquesta mesura, queden en suspens fins al 29 d'octubre els plans locals de cremes que contradiguen l'establit en aquesta resolució, excepte els de regulació especial per al període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.

Els agents mediambientals també van a dur a terme un reforç d'informació i accions preventives, tant a usuaris de zones forestals com a aquells que es troben a menys de 500 metres.