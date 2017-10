L'Ajuntament de Castelló de la Plana subvencionarà les converses del Voluntariat pel Valencià

La regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Castelló col·laborarà amb la Fundació Escola Valenciana en l'organització d'activitats de difusió i promoció de l'ús del valencià. A més d’impartir per primera vegada cursos de valencià als veïns i veïnes, l’Ajuntament es compromet a través d’un conveni signat el passat 6 d’octubre a desenvolupar les sessions de conversa incloses en la campanya Voluntariat pel Valencià.

L’equip de govern aprofundeix d’aquesta manera en les polítiques de promoció de la llengua pròpia incloses en l’Acord del Grau. El regidor de Normalització Lingüística, Ignasi Garcia, destaca que, amb aquest acord, "l’equip de govern no fa altra cosa que complir amb la seua obligació de difondre i estendre l’ús de la llengua pròpia del País Valencià en tots els àmbits de la vida quotidiana". "Un no acaba d’estar integrat plenament en la societat en què viu si no és capaç d’entendre i expressar-se en l’idioma d’eixe territori", assenyala Garcia.

Les sessions de conversa són un servei que pretén crear nous parlants sense classes teòriques ni exàmens. Es tracta de posar en contacte una persona valencianoparlant amb una altra que vol aprendre a parlar el valencià de forma fluida. El resultat són les parelles lingüístiques, formades per un voluntari i un alumne que queden una hora a la setmana, durant 10 setmanes, per conversar en valencià en situacions reals i quotidianes.

El servei, totalment gratuït per als interessats, compta amb el reconeixement de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i des de la seua creació l’any 2005 ha format prop de 3.000 parelles lingüístiques.

La subvenció de l’Ajuntament a Escola Valenciana servirà per a cobrir les despeses i costos d'impressió, elaboració i distribució dels materials, cartells i tríptics de les sessions de Voluntariat pel Valencià.

La Fundació Escola Valenciana porta treballant des de 1990 en el propòsit de promocionar activitats lúdiques relacionades amb l'ús de la llengua, potenciar la coordinació del professorat i treballar per la normalització plena del valencià en els àmbits privat i oficial, així com en els mitjans de comunicació.