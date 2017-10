El PP critica que la competència lingüística en l'administració es deu a la "feblesa" del PSPV en Justícia

La portaveu de Justícia del PP a les Corts Valencianes, María José Ferrer San-Segundo, ha criticat aquest diumenge la "feblesa creixent" del PSPV en el Consell, en relació a la remodelació en la Conselleria de Justícia i Administració Pública, en la qual considera que "Compromís ha guanyat importants atribucions" en detriment dels socialistes.

Ferrer San-Segundo ha assenyalat en un comunicat que la vicepresidenta Mónica Oltra "s'ha menjat la fitxa de la Funció Pública de Ximo Puig i Gabriela Bravo". Aquest moviment, al seu parer, "redueix encara més el marge de maniobra de la quota del president en la Conselleria". "Han aconseguit cobrar-se la peça per a una de les pedres angulars en el full de ruta de Compromís: l'abast del requisit lingüístic en l'accés a l'administració de la Generalitat", ha asseverat la popular, qui considera que la coalició "volia coste el que coste la competència". "La tenia ja en Educació, però li faltava la Funció Pública per a completar el seu manual de conquesta", ha afegit.

La portaveu del PP ha subratllat també que, pel que fa als funcionaris interins, "hi ha una clara confrontació entre les posicions del PSPV-UGT, que opten per formalitzar un nou pla d'estabilitat com es va signar en 2004 amb el Consell del PP", i "les de Compromís, amb el seu sindicat afí Intersindical, que pretenen consolidar només aquells que han accedit a l'administració amb el Consell del Botànic".

San-Segundo ha lamentat que el Consell "estiga entretingut en tensions, gresques, estira-i-arronsa, i que no li queda temps, embranzida, actitud ni aptitud per a gestionar".

Per a la diputada popular, "Bravo anomena racionalitzar a resignar-se i pacificar a claudicar". "El Consell del Botànic està en constant erupció i degradant erosió. I açò ho paguem els ciutadans", ha conclòs.