La música i la cultura popular tanquen a les Arts un any d'intercanvis amb 728 concerts

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha celebrat aquest diumenge a l'Auditori del Palau de les Arts el concert de clausura de la campanya d'intercanvi entre federacions, que es tanca amb un total de 728 concerts.

Per primera vegada, s'han sumat a aquesta iniciativa les organitzacions de cors, la de tabal i dolçaina i la de folklore. En aquests recitals han participat els integrants de la Federació de Societats Musicals, la Federació de Cors, la Federació de Grups de Dolçaina i Tabal i la Federació Valenciana de Folklore, segons detalla la Generalitat en un comunicat.

Les quatre grans federacions valencianes relacionades amb la música i la cultura popular han intervingut en aquest concert per a tancar el programa d'intercanvi que organitza la Conselleria de Cultura. La Generalitat va destinar l'any passat 450.000 euros al conveni amb la Federació de Societats Musicals per als concerts d'intercanvi, amb un màxim de 547 societats musicals, les federades en l'actualitat. Enguany, la quantitat ha ascendit a 1,55 milions d'euros i, com a novetat, la campanya ha comptat amb entitats musicals valencianes federades en altres col·lectius, com les agrupacions corals, les colles de dolçaina i tabal i els grups folklòrics, que sumen aproximadament 800 agrupacions de diferents estils i composicions.

Del muntant total de 2017, 1,41 milions d'euros han estat per a sufragar els desplaçaments de concerts, mentre que els 139.500 euros restants van destinats al personal de la FSMCV, que ha coordinat i ha fet seguiment dels 728 concerts d'intercanvi, així com als costos de publicitat. D'aquesta manera, Cultura ha incrementat fins a quasi duplicar el nombre d'agrupacions musicals possibles beneficiàries i ha ampliat l'àmbit dels concerts d'intercanvi cap a les corals i als representants de la música tradicional, amb la inclusió de la Federació de Dolçaina i Tabal i la de Folklore Valencià.

Impuls a la cohesió social

Amb aquesta campanya, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha destacat que, "per primera vegada, fem un acte tots junts per a una expressió, la de la música, que és més que un senyal d'identitat per als valencians". "La música i actes com aquest ajuden a vertebrar les nostres comarques i a impulsar la cohesió social", ha asseverat.

Marzà veu en aquest cicle d'intercanvi "l'exemple dels elements que conformen una bona part de l'ecosistema cultural valencià". Per açò, ha assegurat que la Conselleria tenia "clar" el protagonisme de les federacions en el procés del 'Fes Cultura', el pla estratègic cultural del Govern valencià.