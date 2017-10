La resposta de Puigdemont a Rajoy: ambigüitat sobre la declaració d'independència i oferiment de negociació

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha respost al requeriment del govern espanyol de Mariano Rajoy amb una carta on no explicita si s'ha declarat o no la independència però manté la suspensió de la declaració d’independència que va anunciar en el seu discurs del Parlament del dia 10 d’octubre i es dona dos mesos amb el president espanyol per a "dialogar".

Puigdemont, a més, reclama fixar de manera immediata una reunió bilateral amb Rajoy per a "explorar els primers acords" entre els dos governs i l’insta a "no deixar que la situació es deteriori més", a "reconéixer el problema i mirar-lo de cara" per a solucionar-lo.

El president aprofita també per a demanar a l’Estat que ature i revertisca la "repressió contra el poble i el govern de Catalunya" i cita els processos oberts contra el major dels Mossos i els líders de l’ANC i Òmnium. Adjunts a la carta, Puigdemont inclou enllaços a la transcripció de la seua compareixença al Parlament del passat dimarts i resolucions i declaracions de líders i estaments internacionals en favor del diàleg i la mediació, però no el document que van signar després del ple del dia 10 els diputats de JxSí i la CUP.