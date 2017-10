El govern espanyol considera que la resposta de Puigdemont no s'ajusta al que se li va preguntar

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, considera que la resposta de Puigdemont al requeriment del govern espanyol "no respon al que se li va sol·licitar". Catalá recorda que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va demanar a Puigdemont que concretara si havia declarat o no la independència dimarts passat i ha avisat que el president de la Generalitat té fins dijous que ve per a rectificar i explicar les mesures que adoptarà per a recuperar "l'ordre constitucional i el compliment de les seves obligacions".

Per la seua banda, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha respost la carta que el president de la Generalitat li ha enviat advertint-lo que considera que no ha contestat positivament al requeriment que li va enviar la setmana passada i que, per tant, continua el termini establert fins a dijous a les 10 hores perquè aclarisca que no va declarar la independència i torne a la senda de la "legalitat".

"Segueix estant a la seua mà obrir un nou període de normalitat i lleialtat institucional que tothom li està reclamant", afirma Rajoy i, "en cas contrari, vosté serà l'únic responsable de l'aplicació de la Constitució". En la missiva, de tres pàgines, Rajoy assegura que les crides al diàleg de Puigdemont "no són creïbles" i l'insta a comparéixer al Congrés dels Diputats per a plantejar allà les seues demandes. En canvi, tanca la porta a un diàleg directe entre governs per a abordar qüestions que "excedeixen molt" les competències del president del govern espanyol.