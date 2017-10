L'Ajuntament de València incorpora la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat

La Regidoria d'Igualtat i Inserció Sociolaboral de l'Ajuntament de València ha posat en marxa un taller col·laboratiu amb l'objectiu de fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere i inclusiva en el camp del plantejament i el disseny urbà a la ciutat de València. Durant la inauguració del taller, la regidora Isabel Lozano ha explicat la importància que té aquest projecte per a tots i totes perquè,com ha assegurat, "la nostra mirada a l'hora de construir ciutats està condicionada; per això, aquest taller és una bona oportunitat per a arribar a tindre una mirada més global, amb la finalitat de construir una ciutat més igualitària i més democràtica".

Així, un total de 31 persones que pertanyen als diferents serveis del consistori, en la seua majoria a les àrees d'Urbanisme, Habitatge, Jardins i Mobilitat, participen en el taller formatiu, denominat "València: reflexionant la ciutat inclusiva", el qual constarà de cinc sessions –teòriques i pràctiques– de 25 hores en total.

El disseny i la direcció de les jornades són a càrrec de dos arquitectes docents de la Universitat Politècnica de València: Eva María Álvarez i Carlos Gómez, amb acreditada experiència en aquest àmbit. En elles, es facilitaran rutines de treball que incorporen la diversitat d'activitats associades a la cura i a la vida diària de totes les persones. Així mateix, es formarà les persones responsables de la planificació i disseny de la ciutat en matèria de gènere i conciliació en la planificació urbana. "Espere que no siga solament formació, sinó que siga estimulant per a totes les persones que participen i les anime a gaudir amb l'experiència", ha apuntat Lozano.

La iniciativa, que es basa en experiències concretes de València amb qüestions de taller i visites a l'entorn urbà, tractarà de pal·liar els desequilibris a l'hora de definir estratègies d'intervenció a les ciutats, garantint així l'accés i gaudi de l'espai públic en igualtat de condicions per a tota la ciutadania. D'esta manera, s'exposarà una recopilació de bones pràctiques ja produïdes a la ciutat relatives a l'aplicació de la perspectiva de gènere i inclusiva, a més de noves línies d'actuació enfocades en la vida quotidiana que ja són vigents en altres ciutats com Viena, Copenhaguen, Londres i Bilbao. A més, es faran videoconferències amb les diferents arquitectes presents que ja han introduït mesures concretes i efectives en els plans urbanístics des d'una perspectiva de gènere.

Gràcies al taller que hui s'ha posat en marxa, i que se succeirà al llarg dels dies 24 d'octubre i 7,14, 28 de novembre, els participants analitzaran, estudiaran i proposaran accions sobre un entorn urbà concret per a millorar la formació de mesures que permeten l'accessibilitat i la participació inclusiva a l'hora de prendre decisions en les línies estratègiques de les ciutats. Tot el treball es gravarà i es penjarà a la pàgina web de l'Ajuntament per tal que la gent puga conéixer de primera mà l'experiència a través de les diverses reflexions i opinions sobre els diferents llocs analitzats.