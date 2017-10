Vidal anuncia que dijous el Suprem es pronunciarà sobre el recurs contra la sentència que avalava l'ERO de RTVV

El secretari autonòmic de Comunicació de la Generalitat Valenciana, José María Vidal, ha defensat que des de Presidència "no s'ha retardat l'engegada" de la nova radiotelevisió pública valenciana, "més aviat tot el contrari, ja que l'objectiu sempre ha sigut" que entre en funcionament "al més prompte possible". "Fa falta una radiotelevisió valenciana al més prompte possible; cada dia que passa sense uns dibuixos animats per als xiquets, sense que puguem vertebrar la nostra comunitat amb la nostra llengua i cultura, jo patisc", ha asseverat.

Així mateix, ha recordat els problemes jurídics existents per a la reobertura i ha anunciat que "d'ací a dos dies, el 18 d'octubre", estan previstes les votacions del Tribunal Suprem sobre el recurs plantejat en la sentència de l'Audiència Nacional que va declarar legal l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de l'antiga Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Així, "acabarà, el procés de l'ERO", en un procés judicial "en el qual s'ha avançat bastant", ha recalcat.

Amb aquestes paraules s'ha expressat Vidal en la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual de les Corts Valencianes en una compareixença sol·licitada pel grup Podem per a retre comptes sobre les accions dutes a terme per a posar en funcionament el nou servei de ràdio i televisió públiques després que la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, admetera que és complicat que comencen a emetre abans del 2018.

Sobre aquest tema, el secretari autonòmic ha valorat "l'obstinació" del seu departament per reobrir el servei i ha enumerat diverses actuacions realitzades, encara que ha puntualitzat que amb la Llei 6/2016 del servei públic de radiotelevisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat –que ha qualificat de "modèlica" i que servirà d'"exemple per a altres comunitats autònomes" en desvincular els mitjans públics del poder executiu– el Consell "no té possibilitat d'intervenció".

"El Consell Rector de la CVMC el nomenen les Corts; la directora general també la ratifica la cambra i aquesta corporació és totalment independent del Consell, solament ha de reportar a les Corts. Nosaltres ens relacionem en la tramitació pressupostària i en el contracte programa", ha assenyalat Vidal.

Per aquest motiu, Vidal ha justificat que el Consell no podia prendre decisions que "condicionaren" el model de la nova televisió que han de decidir els seus òrgans de direcció. Ha posat, com a exemple, en aquest sentit, el contracte de multicontinuïtat o els sistemes de producció i edició, ja que encara que es va preparar un plec de prescripcions tècniques per al seu manteniment i actualització, finalment la corporació ha optat per un altre format.

Sobre les instal·lacions, ha defensat l'acord subscrit amb RTVE per a compartir les instal·lacions de Burjassot, de manera que aquest edifici es convertirà en un centre de comunicació que podria estar obert, fins i tot, a altres mitjans i que també acollirà l'arxiu de CulturArts. A més, com a conseqüència d'aquesta cooperació, ha revelat que una de les possibilitats que s'estan estudiant perquè À Punt emeta a Castelló són els canals locals de TVE.

Les emissions provisionals sí que eren possibles

En la mateixa línia, s'ha referit a la possibilitat d'haver iniciat les emissions de forma provisional per a avançar l'obertura d'À Punt. "U pot tenir unes idees; crec que d'alguna manera era possible iniciar les emissions" –tècnicament–, però fins a la llei de recuperació del servei del 2015 no ho era "jurídicament".

De fet, ha al·ludit a l'existència d'un estudi quan ha parlat sobre la possibilitat de fer emissions a cost zero, basada en l'arxiu de RTVV. Per a Vidal, hi ha dos models possibles: emissions provisionals i correcció amb proves o obrir-ho tot amb una inici formal, "que és el que ha triat el Consell Rector i, per tant, ho aplaudisc".

On sí que ha intervingut el Consell, segons ha explicat Vidal, ha sigut en la partida pressupostària, ja que la filosofia del Consell és que es gaste de la millor manera possible. Sobre aquest punt, ha informat que es va paralitzar uns quinze dies la tramitació dels comptes de la CVMC perquè se'ls va exigir un compromís per escrit que fins al 2019 –coincidint amb la periodicitat trimestral del contracte programa– no podran demanar més de 55 milions de pressupostos, una quantitat que Vidal ha considerat "relativament barata" per a poder prestar un servei "amb decència".

Per la seua banda, el diputat de Podemos Antonio Montiel ha criticat que hi ha hagut "una estratègia pròpia" per part dels partits que "van basar la seua campanya electoral, entre altres coses, en dates de reobertura i contractacions que no podien complir, la qual cosa ha portat al fet que bona part dels esforços de Presidència hagen estat destinats a allunyar el problema social" amb els extreballadors.

Montiel ha retret la "passivitat" i el "full de ruta propi" del Consell a l'hora d'activar el que ha qualificat d'"operació d'Estat", a causa de la importància de la nova RTVV en un "sector econòmic punter" i a l'"autoestima" del poble valencià. "Hi ha hagut coses en les quals no s'han fet passos; no és de rebut que no s'haja liquidat almenys l'ens; no hi ha hagut lleialtat en la col·laboració ni amb les Corts ni amb els liquidadors" i "assistirem, el 29 de novembre, a un altre aniversari del fos a negre" sense tindre en marxa la nova tele, ha lamentat.

Crítiques per part del PP i Cs

Per la seua banda, el representant de Ciutadans Toni Subiela ha comentat que s'ha enlletgit la nova corporació amb la seua "falta de rigor, transparència i austeritat". En concret, ha criticat que "la futura redacció única tinga un cost de 300.000 euros, que la meitat del pressupost es dedique a personal, que la directora general done suport obertament el procés secessionista il·legal català o l'historial d'insults de l'integrant del Consell Rector Rafa Xambó a periodistes valencians". "Quina televisió i quina ràdio pensa el Consell que tindrem amb aquests vímets?", s'ha preguntat.

Des del PP, Jorge Bellver s'ha mostrat "perplex" perquè Vidal haja afirmat que tècnicament eren possibles les emissions des de 2015, mentre Empar Marco va mantenir "el contrari", i ha plantejat "qui s'està beneficiant per no reutilitzar i fer-ho tot nou". També ha censurat que "s'estiga pagant més d'un milió d'euros als liquidadors" i ha posat en dubte que el procés de selecció de personal estiga responent al principi d'independència. José María Vidal ha dit, sobre aquest últim punt, que pot tenir el seu punt de vista com a advocat i que hi ha una llei que cal complir, però que, com a secretari de Comunicació, no ha de manifestar-se sobre la selecció.

Finalment, tant la representant del PSPV, Rosa Peris, com la de Compromís, Mónica Álvaro, han coincidit a agrair les explicacions de Vidal i en el fet que la intenció dels seus grups és que la nova RTVV puga tornar a emetre al més prompte que es puga.