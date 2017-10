Marco explicarà en les Corts la configuració de les llistes d'admesos en les borses d'À Punt

La directora general de la nova radiotelevisió pública valenciana, Empar Marco, compareixerà –probablement el 8 de novembre– en les Corts per a explicar la configuració de les llistes provisionals de les persones admeses en les borses de treball d'À Punt. Així s'ha aprovat per unanimitat en la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual de la cambra, ja que tots els representants dels grups han votat a favor d'aquesta sol·licitud de Ciutadans.

El representant de Compromís Josep Nadal ha justificat el vot favorable a la compareixença de la seua formació afirmant que la directora general "ha de vindre ací cada vegada que els diputats ho demanen". Això no obstant, el diputat de la coalició ha demanat que la sessió verse sobre qüestions laborals, ja que l'última vegada es va preparar la documentació relativa a aquest tema i no se'n va parlar.

Sobre aquest tema, el diputat del PP Jorge Bellver li ha aconsellat que "s'ho prepare tot", ja que els populars tenen previst interrogar la responsable de la nova radiotelevisió sobre tot el que ha passat des de la seua última visita a les Corts.

Abans de votar la petició de compareixença d'Empar Marco, s'ha desenvolupat en la mateixa comissió una intervenció del secretari autonòmic de Comunicació, José María Vidal, per a informar, a petició pròpia, sobre el procés i realitat actual d'adjudicació de les llicències de Televisió Digital Terrestre (TDT) a 14 demarcacions valencianes, els avanços en la regularització de les emissores de FM municipals i les novetats legislatives en aquest tema. Vidal ha garantit que en aquest procés "no hi haurà intervenció política", ja que seran els funcionaris, d'acord amb la documentació que presenten els aspirants, els que decidiran. "I si la documentació no està bé, caurà, siga qui siga", ha asseverat.