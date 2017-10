Moviment contra la Intolerància denuncia davant la Fiscalia de delictes d'odi les agressions del 9 d'Octubre

Moviment contra la Intolerància ha denunciat davant la Fiscalia de delictes d'odi de València les agressions provocades "presumiblement per persones d'ultradreta" en la manifestació celebrada el passat 9 d'Octubre. L'entitat considera que aquestes agressions poden ser constitutives d'un delicte d'odi per motius ideològics, castigat amb una pena de presó d'un a quatre anys; de lesions, penat de tres a tres anys de presó; i d'associació il·lícita, així com d'un altre per impedir el legítim exercici de la llibertat de manifestació, penat de dos a tres anys si es realitzen amb violència.

Per tot açò, demana a aquesta secció de la Fiscalia que investigue aquests fets i es depuren les responsabilitats penals que se'n puguen derivar, a més que es procedisca a acumular aquesta denúncia a les diligències que ja estan obertes per aquests fets.

El president de l'entitat, Esteban Ibarra, ha indicat, en declaracions a Europa Press, que no descarten emprendre un altre tipus d'accions amb posterioritat a la resolució de la Fiscalia com, per exemple, personar-se com a acció popular en aquesta causa. Ibarra sosté que els incidents registrats en el transcurs de la manifestació han sigut conseqüència d'una "acció organitzada", per la qual cosa demanen a la Fiscalia que inicie diligències per a esbrinar "quins grups estan darrere d'aquests actes".

Així, no vol que la investigació es limite a un cas de lesions "quan hi ha hagut un atac organitzat a drets fonamentals", amb accions prèvies i posteriors, "amb incitació pública" a aquests fets i "convocatòria i divulgació posterior" a través de les xarxes socials, la qual cosa sosté que va ser un "acte de propaganda d'una actuació delictiva".