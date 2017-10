La jutgessa deixa en llibertat Trapero, però li retira el passaport

La Fiscalia va demanar presó sense fiança per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després que aquest declarara davant de l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició. La magistrada Carmen Lamela havia de prendre una decisió sobre la petició del ministeri públic a les 18 hores. Trapero va declarar durant quasi dues hores. Prèviament, va declarar per videoconferència la intendent dels Mossos Teresa Laplana que havia eixit en llibertat amb mesures cautelars, tot i que la Fiscalia havia demanat presó eludible sota fiança de 40.000 euros. La jutgessa, finalment, va retirar el passaport a Laplana, li va prohibir eixir de territori espanyol i el va obligar a comparéixer setmanalment als jutjats.

Finalment, Lamela ha deixat en llibertat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tot i que li ha imposat algunes mesures cautelars, com ara la retirada del passaport. D'aquesta manera, la jutgessa ha descartat la petició que ha fet la Fiscalia de presó provisional després de la declaració de Trapero davant de l'Audiència Nacional. Entre les mesures cautelars acordades, també hi ha compareixences quinzenals i la prohibició de sortir de territori espanyol. A més, haurà de facilitar un número de telèfon i fixar una persona de contacte per a rebre qualsevol notificació. En una interlocutòria, la magistrada adverteix que l'incompliment d'alguna d'aquestes mesures pot comportar l'agreujament d'aquestes mesures i pot arribar a decretar la presó provisional.