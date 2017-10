'Le cinesi', la nova aposta de les Arts per a opera en 'streaming'

El Palau de les Arts emetrà en streaming (reproducció en temps real) la versió en concert de l'òpera Le cinesi, de Christoph Willibald Gluck, que Fabio Biondi dirigirà a l'Auditori el 2 de novembre. L'obra del compositor alemany marca l'inici del programa d'activitats de 'La ruta de la seda en música', un projecte fruit del conveni de col·laboració entre les Arts i l'Agència Valenciana del Turisme (AVT).

Un acord que, segons el secretari autonòmic de l'AVT, Francesc Colomer, "permetrà el desenvolupament de productes culturals que puguen obrir-nos a nous mercats". A més, Colomer va considerar que aquesta iniciativa servirà per a promocionar la ruta de la seda, "un producte en què estem treballant per a donar major rellevància a la ciutat de València i la Comunitat Valenciana en el món, valorant el paper que ha jugat en aquesta ruta històrica i cultural d'unió amb Orient".

Le cinesi és una òpera en un acte amb llibret en italià de Pietro Metastasio. Per a aquesta representació, les Arts reuneix un repartiment de primeres figures del repertori com la soprano italiana Désirée Rancatore, la mezzosoprano sueca Ann Hallenberg i la valenciana Silvia Tro Santafé, junt amb el tenor italià Anicio Zorzi Giustiniani. L'obra versa sobre les aspiracions de tres dones xineses que, després d'escoltar els relats que circulen sobre Occident, senten l'atracció de voler viure la seua vida, sensibles al desig d'un món imaginari on –aparentment– hi ha una major llibertat. La ruta de la seda, que a través de les relacions comercials propicia l'obertura entre Occident i Orient, té el seu correlat musical en aquesta òpera de Gluck i la seua visió de la trobada entre cultures.

Estrena amb Lucrezia Borja

El seguiment en línia de Le cinesi serà possible a partir del 24 de novembre a través de la nova plataforma patrocinada per Opera Europa, associació que reuneix trenta companyies d'òpera de díhuit països del continent, entre les quals es troba les Arts. OperaVision continua, a partir del 12 d'octubre, el treball realitzat per The Opera Platform, mitjançant la qual es va transmetre la producció valenciana de Lucrezia Borja l'1 d'abril, també amb el suport de l'AVT. En aquesta aposta, el teatre d'òpera valencià s'hi la jugava, no només pel fet de posar sobre l'escenari una nova producció, sinó perquè debutava en el camp de l'òpera en streaming . La resposta del públic va ser molt positiva, ja que el directe fou seguit per 2.211 persones arreu del món i una setmana després havia sigut vist per més de 21.000 persones. La reproducció en temps real és una de les accions que les Arts vol potenciar amb l'objectiu de multiplicar les audiències i arribar allà on no és possible "físicament".

Pelléas et Mélisande, des de la Komische Oper de Berlín, és el primer títol que OperaVision emetrà el 15 d'octubre. El nou suport permetrà a melòmans i a aficionats accedir a una àmplia varietat de peces, històries i documentals sobre l'òpera, així com la possibilitat de conéixer la riquesa del seu repertori, amb més de quatre-cents anys de vida, a través de representacions en tot Europa. La secció 'The Opera Academy', per la seua banda, facilitarà l'accés a múltiples continguts, des de curtmetratges fins a assajos o entrevistes amb figures rellevants del gènere. Quelcom que aconseguirà fer d'OperaVision una completa eina educativa amb continguts específics tant per als més joves com per al públic adult.

La plataforma se sumarà també a les celebracions de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 amb un abundant programa per a mostrar la diversitat de l'òpera en l'actualitat. OperaVision sorgeix després de l'excel·lent acollida de The Opera Platform, gestionada per Opera Europa i cofundada per Europa Creativa, que va aconseguir una oferta fidel de tres milions d'espectadors en menys de dos anys i mig. El compromís renovat d'Europa Creativa amb el projecte garanteix l'activitat d'OperaVision fins al desembre de 2020.