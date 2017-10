Marzà: "Algú hauria d'haver evitat les agressions del 9 d'Octubre"

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha condemnat les agressions realitzades per grups de la ultradreta el passat 9 d'Octubre, la investigació de les quals ha donat com a resultat la detenció de quatre persones. Vicent Marzà ha assegurat que aquests actes, "totalment condemnables, van estar totalment fora de lloc" i que "algú els hauria d'haver evitat".

El màxim responsable d'Educació s'ha pronunciat així durant la trobada "Edusiona't-Una mirada de pau" que se celebra hui i demà al Palau de Arts i que amb el títol 'Prevenció i detecció del racisme, xenofòbia i intolerància en l'aula: propostes per a millorar la convivència' aborda diferents temes com el racisme, la xenofòbia i les expressions d'odi amb l'objectiu de reflexionar, parlar, debatre, dotar de recursos, compartir experiències o coneixements i presentar eines. Marzà ha recordat que "l'odi al diferent, malauradament, està massa present en la nostra societat. De fet, no hauria d'estar present en cap societat del nostre món. Però, en les darreres hores, en les darreres setmanes, hem vist com encara està present, com es pot observar en els darrers actes del 9 d'Octubre, en la nostra Diada".

En aquest sentit, Marzà ha avalat el treball de la comunitat educativa en la prevenció de la violència i ha instat el miler de directors i orientadors dels centres educatius a continuar amb aquesta responsabilitat, tot i que ha advertit que ha de ser un objectiu compartit per la resta de la societat. "Tots els que estem ací sabem que l'ensenyament està en la diana i ens assenyalen com a responsables. I sí, tenim eixa responsabilitat, però de vegades també és un poc excessiva. Això no obstant, i com que no volem que es repetisquen aquestes situacions, i perquè sapigueu que no esteu sols i que podeu estar tranquils i tranquil·les, que hi ha diferents estratègies, polítiques i institucions que estan treballant al voltant d'aquesta temàtica, ens hem aplegat tots ací hui", ha expressat el conseller.

Així mateix, Marzà també ha rebutjat les acusacions d'"adoctrinament" per part d'algunes entitats. "Com si no tinguérem prou amb la feina de cada dia, moltes vegades, fins i tot, ens toca assumir algunes qüestions d'entitats externes de la societat per a generar odi com aquell autobús que va intentar generar odi i entrar en els centres educatius". El conseller ha recordat que es va impedir l'entrada de l'autobús de Hazteoir "perquè no era el seu lloc; no anàvem a permetre que entrara per a transmetre odi a la diferència. Com tampoc anem a permetre mai, i això crec que també forma part d'allò que hem de fer entre totes i tots, que es dubte del treball que feu en el dia a dia els mestres i professors dient que és adoctrinar i no ensenyar".

Per a finalitzar, Marzà ha donat les gràcies als mestres perquè lluiten per tal que els xiquets coneguen la realitat, la visquen de forma diferent i "s'estimen els uns als altres tal com són, tal com els agrada estimar-se a ells". A més, ha assegurat que la millor fórmula per a combatre la ignorància que s'amaga en els delictes d'odi és "construir una intel·ligència col·lectiva".