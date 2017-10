Txarango, Zoo, La M.O.D.A i Xavi Sarrià seran els plats forts del Festivern

Txarango, Zoo, La M.O.D.A i Xavi Sarrià són els artistes que encapçalen el cartell del Festivern 2017, que celebrarà la seua tretzena edició els dies 29, 30 i 31 de desembre en la localitat de Tavernes de la Valldigna (València).

La trobada "renaix de les cendres amb l'objectiu de calar foc als últims dies de l'any, però també amb la voluntat de ser un punt de trobada per a milers de joves de tot arreu el territori", expliquen els seus impulsors en un comunicat.

El festival afronta una nova edició amb un cartell "eclèctic" que arreplega en un mateix escenari les actuacions de Txarango, Zoo, la M.O.D.A i Boikot, així com els concerts de Xavi Sarrià, Llàgrimes de Sang, Sons of Aguirre, El Diluvi, Sara Lugo o Smoking Souls.

El festival s'instal·la per setena vegada consecutiva a Tavernes de la Valldigna, on, a més dels concerts, es podrà gaudir d'una zona d'acampada gratuïta i un conjunt d'activitats culturals i esportives.

De fet, com passa en les festes d'hivern de les comarques centrals valencianes, tant el 30 com el 31 de desembre hi haurà propostes de carrer, com un concurs de paelles.

Els impulsors destaquen que, "sense patrocinadors comercials i autogestionat per la cooperativa valenciana Cercavila, el Festivern recupera, en 2017, a través del Fòrum Social, una part de l'esperit crític i de formació que l'identifiquen amb la celebració d'una sèrie de debats i xarrades sobre temes d'actualitat".