El jutge demana una fiança d'1 milió per a Grau pel finançament irregular del PP

El Jutjat d'Instrucció número 18 de València ha demanat una fiança d'1 milió d'euros a l'exvicealcalde de València Alfonso Grau per la peça en la qual s'investiga un presumpte finançament irregular del PP de València, segons ha pogut saber Europa Press.

El magistrat ha adoptat aquesta mesura després de sol·licitar-ho la Fiscalia Anticorrupció i per a assegurar la responsabilitat civil de Grau en el cas que fóra condemnat en aquesta peça, en la qual se li atribueixen els delictes de suborn, malversació i delicte electoral.

El passat mes de setembre, el magistrat que investiga el cas Imelsa i el seu derivat conegut com a Taula va acordar citar a declarar com a investigat Grau en la peça relativa al finançament de les campanyes del PP de la capital valenciana de 2007 i 2011, i també l'actual gerent del PP espanyol, Carmen Navarro. També va ser citat com a investigat l'exgerent del PP provincial José Moscardó.

Grau va ser citat com a investigat pels delictes de suborn, malversació i delicte electoral per al 6 d'octubre en relació amb el finançament de les campanyes del PP de la ciutat de València de 2007 i 2011 a través de l'empresa Laterne Product Council (LPC). No obstant això, eixe dia Grau va acudir al jutjat, però, es va acollir al seu dret a no declarar.

Moscardó i Carmen Navarro van ser citats per a aquest dilluns. El primer també s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutge en al·legar que l'Audiència està pendent de resoldre un recurs que va interposar el seu lletrat en relació amb les pròrrogues d'aquest procediment, mentre que Navarro va demanar un ajornament i ha sigut citada novament per al dia 23 d'aquest mes, segons ha pogut saber Europa Press.

La interlocutòria del passat 20 de setembre es basa en un informe elaborat per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que explica com l'administrador de Laterne Vicente Sáez, ja mort, i Alfonso Grau van acordar "utilitzar l'entramat empresarial" del primer per a "aconseguir l'objectiu de sufragar de forma irregular l'adquisició de béns i serveis de tercers".

Aquesta operativa es duia a terme, segons s'explica en la resolució, "vetlant l'origen dels fons i simulant la imputació de despesa, impedint la seua fiscalització i permetent que se superara el sostre legal de despesa, sense reflex en la comptabilitat electoral".

Les quantitats que, segons la documentació aportada per l'UCO, s'haurien canalitzat "tant per a finançar com per a fer pagament dels serveis encarregats a terceres empreses" figuren en una relació d'esdeveniments de la campanya electoral de 2007, juntament amb els seus imports.

En l'epígraf 'Cost Total Campanya' apareixen despeses per un total de 2.538.731 euros i, a continuació, es consignen altres quantitats d'entrades de diners assignades a certes persones jurídiques que són tractades com a 'Aportacions' per un total de 2.683.750 euros. No obstant això, el magistrat ressalta que la despesa declarada en la comptabilitat electoral pel Partit Popular en aquelles eleccions, en tota la província de València, va ascendir a la suma de 133.762 euros.