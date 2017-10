Les Corts reten homenatge a les dones escriptores

Les portes del Parlament valencià s’han obert per a celebrar el Dia de les Escriptores, una iniciativa que a terres valencianes es realitza des de l’any passat de la mà de l’associació Clásicas y Modernas. Enguany, esta efemèride ha servit per retre homenatge a Carmelina Sánchez-Cutillas i l’activista feminista del Cabanyal Maria Cambrils.

L'acte s'ha celebrat a la sala de l’Andana. Hi han acudit escriptores, activistes socials, representants d’entitats culturals, de partits polítics i membres dels diferents grups parlamentaris. El president de les Corts, Enric Morera, ha agraït a Clásicas y Modernas la tria del Parlament valencià com a lloc on fer la celebració d’enguany. “Ha estat un dia important, hem donat visibilitat a dones escriptores de la nostra terra, que no ho van tindre massa fàcil pel fet de ser dones i, en alguns casos, pel fet d’escriure en valencià. Per això, des de les Corts ens hem sumat des del primer moment per ser un acte de justícia i un acte de difusió, per donar a conéixer les nostres escriptores i transmetre eixe important llegat cultural a la nostra societat”, ha assegurat Morera.

L'acte d’homenatge ha consistit en lectures d’una selecció de textos de Carmelina Sánchez-Cutillas i de Maria Cambrils. Abans, Enric Morera ha llegit un fragment de la carta apòcrifa de Sor Isabel de Villena, escrita a l’estil medieval per Sánchez-Cutillas.

Tot seguit, han desfilat pel faristol polítics, expolítics, portaveus dels grups parlamentaris, escriptores, catedràtiques, editores, l’exministra Carme Alborch i la directora general d’À Punt, Empar Marco. També hi han comparegut càrrecs de la conselleria de Cultura i Educació, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha llegit un fragment de Maria Cambrils i també ha recitat uns versos de Sánchez-Cutillas al seu discurs per a defensar la lluita per la igualtat de les dones i els homes.

Desprésde l’acte, les convidades i els convidats han baixat al vestíbul del Palau dels Borja, on es troba instal·lada l’exposició Nosaltres les escriptores. Valencianes en el temps, que es va inaugurar el passat dia 7 d’octubre a les Corts amb motiu de les portes obertes per a celebrar el 9 d’Octubre.