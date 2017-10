A presó per sedició els líders de l'ANC i Òmnium

La jutgessa Carmen Lamela ha decretat presó incondicional comunicada per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, acusats d'un presumpte delicte de sedició. D'aquesta manera, atén la petició de la Fiscalia. Els dos líders socials han ingressat aquesta nit al centre penitenciari de Soto del Real, a prop de Madrid.

Durant la seua declaració, Sànchez només ha respost a les preguntes del seu advocat, mentre que Cuixart s'ha acollit al seu dret de no declarar. D'aquesta manera, han seguit la mateixa estratègia que en la primera declaració davant de Lamela, el 6 d'octubre. Ja en la interlocutòria en què ha deixat lliure amb mesures cautelars el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la jutgessa ha apuntat a Sànchez i Cuixart com els promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre. Just després de la seua declaració, Sànchez havia mostrat al seu compte de Twitter el seu convenciment de quedar lliure: "Malgrat que la Fiscalia demana presó incondicional, el meu convenciment és que, si la Justícia actua, hui dormiré amb la meua gent".

En la interlocutòria en què ha decidit deixar lliures amb mesures cautelars Trapero i la intendent Teresa Laplana, la jutgessa recorda que les concentracions van ser promogudes per "diferents associacions sobiranistes", però situa com les "més destacades" l'ANC i Òmnium. Lamela afegeix que es va fer una crida per a la "protecció" de governants i institucions, en alguns casos "per aturar la Guàrdia Civil".

La jutgessa descriu fets d'aquell dia, com ara que alguns dels concentrats "van punxar rodes i van destrossar diversos cotxes patrulla", uns altres van impedir els agents i integrants de la comitiva judicial abandonar els edificis que s'estaven escorcollant i uns altres "es van asseure sobre l'asfalt davant de cotxes i furgonetes de la Guàrdia Civil per a impedir la seua mobilitat". També afegeix que uns altres concentrats van "espentar els agents i bloquejar l'eixida d'un vehicle de la Guàrdia Civil".

Segons la jutgessa, Sànchez i Cuixart "es van erigir com a interlocutors de la concentració, afirmant que podien moure els membres de la concentració per als seus fins, intentant negociar durant almenys cinc vegades amb les forces de seguretat", però "plantejant diferents opcions que els convenien exclusivament per a les seues finalitats polítiques". "Però mai van acceptar aquelles opcions que els especialistes de seguretat ciutadana proposaven per a evitar o disminuir riscos", afegeix, i "aquest control mai el van utilitzar per a desconvocar o diluir una concentració que havien convocat i que estava coaccionant i impedint als agents investigadors complir les ordres del jutge".

En la interlocutòria, la jutgessa recull declaracions de Sànchez d'aquelles jornades com ara "que ningú se'n vaja a casa, serà una nit llarga i intensa", o que tan ell com Cuixart van fer una crida a "la mobilització permanent" pujats a dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil.

Puigdemont: "Fan més forta la necessitat de llibertat"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat de "molt mala notícia" la decisió de la jutgessa de decretar presó incondicional contra els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural. En una piulada a les xarxes socials, Puigdemont ha afirmat que "pretenen empresonar idees, però fan més forta la necessitat de llibertat".

Junqueras: "El PP respon al diàleg amb presó incondicional"

Oriol Junqueras, vicepresident del govern català, ha acusat el Partit Popular de respondre la petició de l'executiu català de "parlar, seure i dialogar" amb "presó incondicional" a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A través de Twitter Junqueras ha indicat: "Demanem parlar, seure i dialogar i el PP, via Fiscalia, respon amb presó incondicional a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha considerat "injustificable" que la jutge haja decretat presó sense fiança contra Sànchez i Cuixart. A través d'una piulada a les xarxes socials, la presidenta ha dit que es tracta de dirigents "pacífics" que el que han fet ha sigut impulsar mobilitzacions "sense incidents". "No esteu sols, vos volem a casa", ha afirmat Forcadell.

Sànchez i Cuixart demanen "unitat" i "serenitat"

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han demanat "unitat", "serenitat", "confiança" i "coratge" després que la jutgessa haja decretat presó sense fiança per a ells aquest dilluns al vespre. En dos vídeos que s'han difós a través de les xarxes socials –estan publicats a través dels comptes de Cuixart i de l'Assemblea a Twitter-, els dirigents de les entitats sobiranistes lamenten que se'ls haja "privat de llibertat".

Sànchez avisa que la decisió "no respon a cap principi de justícia": "És un acte per intentar atemorir-nos, castigar-nos per haver defensat la llibertat i haver sortit al carrer pacíficament; [...] No podran doblegar-nos si ens mantenim forts", assegura el líder de l'Asemblea. "Ens havien dit que no podríem votar i ho hem fet; ara ens diran que no podem crear aquest nou estat", ha apuntat Cuixat al seu torn en una crida també a "seguir treballant de manera organitzada".