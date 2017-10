Albiol (PP): "L'estat de dret acaba posant cadascú al seu lloc”

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha defensat que l'estat de dret “acaba posant cadascú al seu lloc”. Albiol ha reaccionat així a través de les xarxes socials a la decisió de la jutgessa de decretar presó sense fiança per als presidents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d’Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La jutgessa Carmen Lamela ha decretat la presó incondicional comunicada per als dos presidents, acusats d’un presumpte delicte de sedició per les mobilitzacions del passat 20 de setembre.

Colau rebutja la mesura

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat aquest dilluns el seu "rebuig frontal" a la presó preventiva decretada per al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el de l'ANC, Jordi Sànchez, i ho ha considerat una "barbaritat". "Rebuig frontal a la presó preventiva per convocar una manifestació pacífica! És una barbaritat. Tot el suport a Òmnium i a l'Assemblea", ha apuntat del seu compte personal de Twitter.

Una estona abans, en conéixer la petició de la Fiscalia en aquest sentit, Colau ja ha avisat que era "totalment injust i un greu error" que el ministeri fiscal fes aquesta petició, una posició que "allunya el diàleg".

Altres dirigents de l'Ajuntament s'han posicionat clarament en contra de la decisió de la jutgessa. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha considerat una "vergonya" que torne a haver-hi "presos polítics" a l'Estat. "La resposta a la mobilització pacífica no pot ser mai la presó", ha afegit.

Collboni (PSC): "És una decisió desproporcionada"

El segon tinent d'alcaldia de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha considerat que empresonar el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, és una "decisió desproporcionada que agreuja el conflicte". "Judicialitzar la política era un error. Ho vam denunciar. Hui les conseqüències: una decisió desproporcionada que agreuja el conflicte", ha apuntat des del seu compte personal de Twitter.

Cs: "Han d'assumir les conseqüències"

El grup parlamentari Ciutadans (Cs) ha assegurat que els president de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, "estan fent un cop a la democràcia i cadascú ha d'assumir les seues decisions". Així ha reaccionat la formació a la notícia de l'empresonament dels dos dirigents independentistes. Fonts del partit han explicat que Cs "respecta les decisions dels tribunals". "Tothom és igual davant la llei", han afegit, per a després apuntar que "tant de bo no estigueren fent un cop d'estat a la democràcia, però ho estan fent".

CUP: "Un acte de crueltat"

Per la seua part, la CUP ha qualificat de "sadisme" i "pura crueltat" la decisió de decretar presó incondicional per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en paraules del portaveu del seu secretariat nacional, Quim Arrufat, a les xarxes socials. La formació també ha mostrat a través d'un comunicat el seu "rebuig" i la seua "estupefacció" per aquesta decisió, amb la qual l'aparell de l'Estat "creua la línia vermella del respecte a les bases més elementals de l'estat de dret i de les garanties democràtiques", com afirma que ja es va fer l'1 d'octubre.

La nota afegeix que una vegada més l'Estat es torna a mostrar "com un estat autoritari" i que actua "des de l'esperit de revenja i odi" cap a persones que representen una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals. La formació ha expressat la seua solidaritat amb els empresonats, les seues famílies i els membres de les dues entitats i s'ha sumat a les mobilitzacions convocades per a aquest dimarts.