L'ANC i Òmnium convoquen concentracions davant les delegacions del govern espanyol

L'ANC i Òmnium han convocat per a demà dimarts una aturada de protesta davant els centres de treball a les 12 hores del migdia i una concentració silenciosa a les 19 hores davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona de forma "pacífica i democràtica". A més, les dues entitats també han cridat els ciutadans a fer una cassolada a partir de les 22 hores d'aquest dilluns. Són els primers actes de protesta després que la jutge haja decidit decretar presó sense fiança per als líders de l'ANC, Jordi Sánchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, per un presumpte delicte de sedició com a promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre. Tots dos a través de vídeos publicats als seus comptes de Twitter han demanat als ciutadans que responguen al seu empresonament amb "serenitat, unitat i confiança".

Per la seua banda, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el secretari de la junta d'Òmnium, Jordi Bosch, han assegurat a les portes de l'Audiència Nacional que l'empresonament dels líders de les dues entitats respon a "motius polítics". "No ens podíem imaginar que al segle XXI s'empresone algú per motius polítics, són detencions injustificables que demostren que la democràcia espanyola està malalta", ha criticat Bosch. El vicepresident de l'ANC ha afirmat que "està en risc el dret de reunió i de llibertat d'expressió". Les dues entitats han fet una crida a seguir amb les mobilitzacions liderades per les dues entitats des del 2010 i han defensat que sempre han estat "cíviques i pacífiques".

Així mateix, els advocats de Sànchez i Cuixart han avançat que recorreran contra la decisió de l'Audiència Nacional que envia Sànchez i Cuixart a la presó i han assegurat que la decisió judicial ha estat "precipitada i poc justificada", prenent de base els informes de la Guàrdia Civil i sense donar-los temps per a presentar proves suficients.