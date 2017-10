L'esquerra valenciana veu desproporcionada la decisió d'enviar a presó els líders de l'ANC i d'Òmnium

La decisió de la jutgessa Carmen Lamela de decretar presó incondicional per als líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium per un delicte de sedició ha generat un seguit de reaccions entre la classe política valenciana. Concretament entre els partits i dirigents d'esquerres, ja que les portaveus de PPCV i Ciutadans, Isabel Bonig i Mari Carmen Sánchez, respectivament, no s'han pronunciat sobre la decisió judicial.

El mateix president de la Generalitat i líder dels socialistes valencians s'ha expressat a través de Twitter repiulant un missatge del primer secretari del PSC, Miquel Iceta. En aquest missatge, el líder dels socialistes catalans ha dit: "La decisió de la jutge ens sembla desproporcionada. El 23.09 ja vàrem criticar que s’acusés de "sedició" a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart".

El portaveu parlamentari de Compromís, Fran Ferri, ha lamentat "l'errada immensa" que suposa enviar a la presó a Sànchez i Cuixart. També en un missatge de Twitter el dirigent de la coalició ha mostrat la seua sorpresa per la decisió de la jutge: "A presó per convocar una mani pacífica? No és només una errada immensa. També és una decisió injusta i irresponsable. Diàleg i democràcia!".

El seu homòleg de Podem, Antonio Estañ, també s'ha expressat en termes semblants. "Una altra línia més travessada. Presó provisional sense fiança per als presidents de l'ANC i Òmnium per convocar manifestacions pacífiques".

També el portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha fet un tuit sobre la notícia. Després de difondre un tuit del compte del propi Jordi Cuixart, el diputat socialista ha escrit un en el qual assenyala que la decisió judicial d'enviar a presó els dos dirigents sobiranistes suposarà la "internacionalització del conflicte". "Ara és quan s'internacionalitza el conflicte. Associacions de defensa dels drets humans, advocats organitzats, debats al Parlament Europeau...".

Des d'Esquerra Unida han sigut alguns dels seus destacats militants els que s'han pronunciat. No ho ha fet el seu coordinador David Rodríguez, de moment, però sí els exdiputats a les Corts Ignacio Blanco i Esther López Barceló. El primer ha reaccionat així a la notícia: "Dels creadors de 'Totes les idees es poden debatre sense violència', arriba 'Presó incondicional per als independentistes'". López Barceló ha lamentat que en "L'Estat de la impunitat dels crims del franquisme detenen de manera incondicional convocants de manifestacions".