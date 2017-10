Quatre nous detinguts per les agressions de la manifestació del 9 d'Octubre

Agents de la Policia han detingut altres quatre persones per la seua presumpta relació amb els actes violents protagonitzats per grups d'extrema dreta el passat 9 d'Octubre a València. En total, el nombre d'arrestats ascendeix actualment a huit, segons ha pogut saber Europa Press. Aquestes quatre detencions se sumen a quatre més registrades entre dimecres i divendres de la passada setmana.

En relació amb aquest assumpte, la Fiscalia de València va obrir d'ofici una investigació per aquests incidents, que van protagonitzar participants en una manifestació no autoritzada el 9 d'Octubre. Per la seua banda, el delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, va remetre la passada setmana un informe al ministeri públic amb les primeres investigacions de la Policia i les identificacions realitzades.

Paral·lelament, la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat va presentar en Fiscalia una denúncia perquè s'investigaren aquests atacs, que atribueixen a "integrants" del grup ultra Yomus, seguidors del València Club de Futbol.

Per la seua banda, Moviment contra la Intolerància també ha denunciat davant la Fiscalia de delictes d'odi de València aquestes agressions en considerar que poden ser constitutives d'un delicte d'odi per motius ideològics, castigat amb una pena de presó d'un a quatre anys; de lesions, penat de tres mesos a tres anys de presó; d'associació il·lícita; així com d'un altre per impedir el legítim exercici de la llibertat de manifestació, penat de dos a tres anys si es realitza amb violència.