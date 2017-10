Diverses entitats convoquen concentracions a València, Castelló i Alacant per la llibertat de Cuixart i Sànchez

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i entitats com la Plataforma pel Dret a Decidir o el col·lectiu 'Va de democràcia' han convocat, aquest dimarts, a les 19.00 hores, una concentració davant la seu de la delegació del govern espanyol per a reclamar la llibertat del president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, enviats a presó aquest dilluns per l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició. A la convocatòria, ACPV fa seus el lemes 'Llibertat, us volem a casa' i 'Llibertat Jordis' amb què Òmnium, entitat agermanada amb Acció Cultural, i l'ANC estan convocant arreu de Catalunya.

També la Plataforma pel Dret a Decidir i el col·lectiu 'Va de democràcia' han cridat a concentrar-se de manera silenciosa davant la delegació del govern espanyol a causa dels empresonaments de Cuixart i Sànchez en protesta per la retallada de drets civils fonamentals, per la llibertat d'expressió, contra la repressió, per la democràcia i el dret a decidir. Entitats com Escola Valenciana i el sindicat Intersindical Valenciana han manifestat a través de les xarxes socials el seu suport a aquesta concentració.