Bombas Gens entra amb força al circuit del turisme cultural

Tres mesos després de la seua inauguració, Bombas Gens Centre d'Art s'ha convertit en un referent cultural, no sols per als veïns del barri de Marxalenes, on s'ubica l'antiga fàbrica rehabilitada i recuperada per la Fundació Per Amor a l'Art, sinó per a tota la ciutat de València i el turisme de fora dels límits administratius del territori valencià. L'aposta per donar a conèixer la col·lecció de la Fundació i les que s'exhibeixen de forma temporal, així com els treballs de recuperació de l'espai –el refugi i el celler no s'obriran al públic fins als primers mesos del 2018– ha trobat la complicitat de la Fundació Turisme València. L'entitat sense ànim de lucre en què participen l'Ajuntament de València, la Cambra de Comerç, Fira València i la Confederació Empresarial Valenciana, juntament amb la majoria de les empreses locals del sector turístic, promociona a través de seu programa específic de cultura les activitats de Bombas Gens.

"Som un atractiu cultural més a valorar en la ciutat i per això hem aconseguit formar part d'eixe circuit en què s'està treballant des de l'oficialitat en un període de temps relativament curt", expliquen fonts de Bombas Gens. Així, Turisme València ja inclou el Centre d'Art en els fullets on destaca els monuments o museus a visitar. "El turisme no entén de barreres psicològiques i no li importa creuar el llit del Túria", va expressar la directora de Bombas Gens Centre d'Art, Nuria Enguita, en clara al·lusió a les dificultats dels centres i espais que es troben fora del centre de la ciutat per a obrir-se camí entre l'àmplia oferta cultural.

Això no obstant, fins diumenge passat Bombas Gens ha comptabilitzat 26.000 visitants, entre els quals hi ha un percentatge significatiu de persones que repeteixen però també de turistes de l'estat espanyol que aprofiten els caps de setmana llargs o ponts per a conèixer la ciutat i la seua oferta cultural. Així mateix, també han detectat un nombre important d'estrangers que s'interessen per les instal·lacions i les propostes expositives.

Fonts de la Fundació assenyalen l'oportunitat que ha suposat poder formar part dels press-trips (viatges de premsa) que els han permés ensenyar als mitjans de comunicació el treball que s'està fent. Així, en aquest temps han sigut ja tres els grups de premsa que han passat per les instal·lacions. El primer format per premsa de diferents punts de la costa espanyola va assistir a l'acte d'inauguració i els altres dos van viatjar des de Nàpols i Toulousse. "Són viatges organitzats, que normalment duren un dia i la premsa coneix l'oferta cultural que es fa a València per a després explicar-la al seu lloc origen", indiquen. Així mateix, reporters de mitjans de comunicació anglesos com The Times o The Guardian també han elaborat treballs sobre Bombas Gens.

Susana Lloret, al centre de la fotografia, amb Nuria Enguita i Sonia Martínez amb la resta de l'equip que ha treballat en la nova programació. / BOMBAS GENS

"Estem molt satisfets amb el funcionament dels tres primers mesos. La recepció i la resposta dels veïns del barri i de la ciutat en general està sent molt positiva. Crec que estem a l'altura de l'expectativa que havíem creat", va dir Susana Lloret, directora de la Fundació per l'Amor a l'Art durant l'acte de presentació del programa d'activitats culturals i educatives que s'ha preparat per als pròxims mesos. "Les quotes s'han cobert en pràcticament la totalitat de les activitats que hem organitzat i fins i tot per a algunes d'elles les places s'han arribat a esgotar en menys d'una hora. Per això, en esta nova temporada consolidarem les línies de treball actuals però incorporarem també diverses novetats ", va explicar la coordinadora d'Activitats Culturals i Educatives, Sonia Martínez.

Entre les novetats detallades per Martínez estan els laboratoris amb artistes, que s'iniciaran la setmana que ve amb el fotògraf Manolo Laguillo; les master class, que arrancaran amb Paul Graham, o les visites guiades per restauradors i conservadors. "Hem volgut també que no falten al programa activitats que contribueixen a establir vincles duradors amb el nostre entorn, com és el cas del Club de lectura, l'espai de trobada veïnal 'En Marxa’ o diferents col·laboracions amb el col·legi Juan Comenius", va exposar Martínez. Aixi mateix, es dóna continuïtat a 'Processos', una aposta del Centre d'Art perquè els artistes expliquen directament al públic, sense intermediaris, les particularitats del seu procés de creació. Després de la "residència temporal" al Centre de Bleda i Rosa, Inma Femenía serà la pròxima artista a oferir aquesta sessió.

Estrena didàctica per a escolars

A més, el Centre d'Art estrena hui l'oferta didàctica que s'adreça principalment als grups d'escolars per als quals ha preparat visites dialogades, tallers i treballs en aula que atendran els diferents nivells i etapes educatives, des de 3r d'infantil a batxillerat. "Tant les activitats educatives que proposem com les culturals sorgeixen de les diferents exposicions que tenim en curs i del mateix edifici. Les considerem i tractem com a part del programa de Bombas Gens. Un dels reptes dels centres d'art és connectar amb el públic i que les persones senten que l'art és una manera de comprendre el món i reflexionen entorn d'ell. I per això les activitats són fonamentals", va indicar Enguita alhora que va subratllar les dificultats per a accedir sobretot al públic adolescent.

Els tallers i activitats per als centres escolars es realitzaran durant els matins del dimecres i el dijous i el calendari ja està complet fins al maig del 2018. / BOMBAS GENS

"Hem d'aconseguir que els joves perden la por a l'art contemporani, hem de fer-los entendre que no és una qüestió d'aprendre, sinó de mirar. Per això plantegem aquestes activitats des de les seues preguntes", va dir Enguita. Les visites per a escolars s'han programat el dimecres i el dijous al matí i està cobert fins al maig del 2018. Les activitats educatives seran dinamitzades per mediadors que incentivaran el diàleg, la imaginació i l'experimentació tant de l'alumnat com del professorat. La incorporació d'aquest equip de professionals permet oferir visites gratuïtes tant d'art com patrimonials i atén en sala el públic que demanda informació perquè l'obra exposada li resulte més accessible.

Com va insistir la directora de la Fundació al llarg de la presentació de la programació "la clau del nostre projecte és compartir i sensibilitzar en cadascuna de les àrees que abordem: ja siga art, malalties rares o infància en risc d'exclusió. El programa d'activitats que presentem suposa un pas més en aquest sentit, perquè aquestes activitats educatives i culturals són fonamentals per a apropar i augmentar l'interès per l'art en públics molt diferents", va indicar Susana Lloret.

En l'acte de presentació també es va avançar que la pròxima exposició que es mostrarà al públic serà la del fotògraf Paul Graham La blancura de la ballena. Com va recordar Enguita, Graham és un dels fotògrafs més importants del corrent denominat "fotografia de carrer". Al Centre d'Art mostrarà les tres sèries que ha realitzat sobre Amèrica. "Ens mostrarà la mirada diferent del costat més amagat de la societat contemporània", va indicar Enguita.