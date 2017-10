Global Omnium inaugura la seua acceleradora d'empreses a València

La companyia Global Omnium ha inaugurat la seu de la seua acceleradora d'empreses, Sic Parva Magna, en un acte en el qual ha presentat el nou espai d'innovació i els tres primers projectes del programa: Dypsela, H2 Onow i Tyris Software. Aquesta selecció es va realitzar sobre la base de les més de 20 empreses emergents que van presentar la seua candidatura per a la primera edició de l'acceleradora.

Segons ha informat la companyia en un comunicat, el programa Sic Parvis Magna està centrat en la qualitat i en la cerca d'empreses i noves tecnologies per al sector de l'aigua, amb l'objectiu d'establir relacions client-proveïdor a llarg termini entre Global Omnium i les empreses accelerades perquè, mitjançant aquesta relació, les empreses accelerades puguen créixer i desenvolupar-se.

El president de Global Omnium, Eugenio Calabuig, acompanyat pel conseller delegat, Dionisio García Comín, i el director general, Vicente Fajardo, ha inaugurat la seu de l'acceleradora especialitzada, situada en el número 52 del carrer Quart, de València.

La convocatòria oberta de micro reptes realitzada per Sic Parvis Magna, centrada en aquesta ocasió en tecnologia de realitat augmentada, IoT i Big Data, té com a objectiu atraure empreses i empreses emergents tant del sector de l'aigua com d'altres sectors aliens a aquest.

Dypsela, start-up procedent de l'ecosistema StartUPV de la Universitat Politècnica de València (UPV), és especialista en disseny gràfic i realitat augmentada amb l'objectiu de desenvolupar el projecte Museu Interactiu de l'Aigua. H2 Onow és una empresa emergent espanyola centrada a millorar l'accés a aigua potable segura en el món a través de noves tecnologies de monitoratge i gestió. L'empresa ja ha implantat solucions en contexts de desenvolupament i emergència amb algunes de les ONG més importants del món al Líban i Tanzània i treballa en aquest moment per a donar continuïtat a eixos pilots i per a entrar en nous països com Angola.

Finalment, Tyris Software és una start-up experta en recerca i desenvolupament de productes tecnològics en els camps de visió per computador, gràfics per computador i intel·ligència artificial, l'objectiu principal de la qual és acostar al mercat els últims avanços en aquests camps. L'empresa compta amb un equip d'enginyers i doctors en telecomunicacions i informàtica "d'altíssim nivell" que executarà un projecte a llarg termini amb Global Omnium d'importància estratègica per al grup i centrat en tecnologies de Machine Learning.