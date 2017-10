Òmnium i l'ANC presenten una denúncia contra l'estat espanyol pels empresonaments de Sànchez i Cuixart

L'Ajuntament de Girona, Òmnium i l'ANC han presentat la denúncia conjunta contra l'estat espanyol per la "vulneració de drets fonamentals" amb l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. L'escrit s'ha entrat als jutjats de Girona, després que ahir a la nit la policia espanyola impedira que l'entraren a la comissaria. La denúncia critica que l'estat espanyol empare "la vulneració del dret de llibertat d'expressió, de reunió i d'opinió per defendre una idea política en el marc del dret de pacífica manifestació". L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que l'actitud de la policia estatal, que es va negar a acceptar la denúncia "obeint ordres de dalt" és "absolutament impresentable i il·legal". Madrenas ha defensat que Girona tenia "el deure" d'interposar-la, ha recordat que el món sencer gira els ulls cap al que està passant a Catalunya i s'ha mostrat convençuda que cada dia "es fa un pas més en ferm cap a la independència".

La denúncia conjunta contra l'estat espanyol que ahir a la nit la policia espanyola no va acceptar ja es troba als jutjats. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el coordinador de l'ANC, Àdam Bertran, i el vicepresident d'Òmnium a la ciutat, Josep Bosch, l'han entrada poc després de les onze al jutjat de guàrdia.

L'escrit que s'ha interposat critica que l'empresonament de Cuixart i Sànchez és "una actuació de caire totalment polític que suposa una vulneració dels drets fonamentals". A més, la denúncia també carrega contra l'estat espanyol perquè "l'existència de presos polítics a la Unió Europea és un fet inaudit, totalment denunciable i democràticament rebutjable" que vulnera la Declaració Universal dels Drets Humans. "Res justifica aquesta vulneració i és aquest fet que es denuncia", diu el redactat. "No és la llei la que justifica l'aplicació dels drets fonamentals i, per tant, cap llei no en pot eliminar ni tampoc limitar la seua prevalença", subratlla el redactat que signen conjuntament l'Ajuntament, l'ANC i Òmnium.

A l'eixida dels jutjats, l'alcaldessa ha assegurat que la ciutat se sentia "amb l'obligació" de presentar la denúncia, sobretot, tenint en compte que l'any passat Girona va rebre el Premi Europa 2016, que atorga el Consell Europeu, pel foment de la pau, la tolerància i els drets humans. "Teníem el deure d'interposar-la, per vetllar perquè al nostre territori aquests drets es protegeixen", ha afirmat Madrenas.

L'alcaldessa ha assegurat que l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium fa evident que a l'estat espanyol "no hi ha independència" entre els poders executiu, legislatiu i judicial. "La comunitat internacional, i no només Europa, observa el que està passant a Catalunya i cada dia que passa ens omplim de raons perquè Catalunya siga un estat independent", ha afegit.

"Impresentable, inusual i il·legal"

Marta Madrenas també ha carregat contra la policia espanyola per haver-se negat a entrar la denúncia ahir a la nit. "És absolutament impresentable que se'ns negara l'entrada a la comissaria que fa servei de policia judicial", ha dit l'alcaldessa de Girona. "És absolutament inusual i torna a ser il·legal, perquè tenen l'obligació d'assistir tothom que hi acudeix", ha puntualitzat, i ha criticat que el cos "infringeix de manera flagrant" els seus deures però que el passat 1-O bé que "va atacar de manera violenta els ciutadans".

Madrenas també ha dit que, com a única explicació, els policies que hi havia a la comissaria del CNP només els van dir que "tenien instruccions dels superiors" de no deixar-los entrar. "Aquest és l'argument de la por, l'argument del qui no en té", ha assegurat l'alcaldessa de Girona. Per últim, i abans d'assistir a la concentració que s'ha convocat a la plaça del Vi, Madrenas ja ha avançat que l'Ajuntament donarà "ple suport" a les accions que emprenga el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el Parlament de Catalunya.