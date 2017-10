Ribera Salud es querellarà per injúries contra el portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública

L'empresa Ribera Salud es querellarà contra el portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera, Eduard Hervàs, per un presumpte delicte d'injúries. Aquesta és la decisió que ha pres l'empresa encarregada de gestionar l'hospital d'Alzira i el Departament de Salut de la Ribera després de no haver arribat a cap acord en l'acte de conciliació previ a la querella celebrat aquest dimarts. En la vista, celebrada als jutjats d'Alzira, l'empresa gestora ha demanat al portaveu que es retracte d'unes declaracions fetes en una entrevista concedida a Diari La Veu en què es preguntava "quins guanys tenia Ribera Salud prioritzant els pacients de companyies privades".

Segons explicava aquest dilluns Diari La Veu, l'empresa Ribera Salud considera que les declaracions d'Hervàs són "radicalment falses" i "ataquen la bona fama" de Ribera Salud i de la "sanitat pública", alhora que generen "una alarma social innecessària", segons assenyalaven en el seu escrit remés al jutjat el passat 19 d'abril.

Com era previsible, l'acte de conciliació s'ha celebrat sense arribar a cap acord i, tal com havia anunciat l'empresa, Ribera Salud ha confirmat que interposarà una querella criminal contra Hervàs per injúries: "No podem permetre que des d'aquesta Plataforma es qüestione la professionalitat i l'ètica dels més de 2.000 professionals que diàriament fan una sanitat pública d'excel·lència", han afirmat des del centre sanitari. En aquest sentit, "es continuarà amb una política de tolerància zero davant les agressions als nostres professionals", assenyalen.

Per la seua part, Hervàs, en declaracions a Europa Press, ha assenyalat que les seues declaracions sempre les ha fet en nom de la plataforma a la qual representa i no a títol individual. El representant de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera ha lamentat la decisió de l'empresa de querellar-se contra ell per l'únic fet d'haver defensat la sanitat pública de la comarca.

Entitats, alcaldes i regidors de la comarca i representants de diferents partits polítics han acudit aquest dimarts als jutjats d'Alzira per a mostrar la seua solidaritat amb Eduard Hervàs.