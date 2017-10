Bonig sobre Sànchez i Cuixart: "No hi ha presos polítics; hi ha decisions judicials que s'han de respectar"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha assegurat que la justícia "no entén de diàlegs", sinó que "interpreta i aplica la llei". Així ha reaccionat la també síndica del grup popular a les Corts després de la decisió d'anit de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, de decretar presó sense fiança per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Aquest és un estat de dret i hi ha una separació de poders i des del PP sempre hem respectat les decisions judicials", ha subratllat la líder del PP valencià.

Bonig ha demanat "prudència" a tots els polítics, especialment als valencians, sobre aquesta qüestió i ha subratllat que "no hi ha presos polítics; hi ha decisions judicials que es respecten sempre. Si algú no està d'acord es recorren, però les decisions judicials es respecten sempre". En aquest sentit, la presidenta dels populars ha indicat que la decisió d'empresonar els líders de l'ANC i Òmnium ha sigut perquè la jutgessa en la seua interlocutòria estableix les causes per les quals els envia a presó sense fiança i comunicada i són el risc de fugida, la possibilitat de destrucció de proves i que "aquests senyors, segons l'escrit, van encoratjar un grup organitzat que va impedir que una comissió judicial isquera d'organismes públics". "Açò és tan greu que cal actuar", ha remarcat Bonig.

Per això, ha insistit en la necessitat de "respectar la separació de poders, l'estat de dret" i ha demanat "no parlar de presos polítics" que són els de "la Cuba de Fidel Castro, el Xile de Pinochet o la Veneçuela de Nicolás Maduro". "En un estat de dret s'aplica la llei i es compleix sempre", ha reivindicat.