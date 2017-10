La campanya Desmilitaritzem l'Educació demana que l'Exèrcit no estiga a Expojove

Diverses organitzacions pacifistes i antimilitaristes, sindicats d'ensenyament i d'estudiants, associacions de mestres i AMPA han presentat hui en una roda de premsa al Col·legi Major Rector Peset la campanya Desmilitaritzem l'Educació. L'objectiu, segons indiquen en un comunicat, és "exigir la desaparició de l’exèrcit i altres cossos armats de la fira infantil i juvenil Expojove des d’una perspectiva antimilitarista, d’educació en valors i de foment de la cultura de la pau".

En la roda de premsa, representants de la campanya han denunciat que "a Expojove es presenten les Forces Armades amb una imatge edulcorada dels seus principis, com una opció professional més, com una possibilitat d'oci per als més menuts de la societat, sense aprofundir en el missatge que es transmet de resolució de conflictes amb les armes, sense qüestionar el paper dels exèrcits al món actual i sense aprofundir en l’anàlisi del desequilibri entre el pressupost del Ministeri de Defensa i les greus retallades imposades a l'educació pública i la resta de partides socials".

La campanya també remarca que "la presència militar i de cossos armats en un espai educatiu és contradictòria amb declaracions públiques realitzades per l’Ajuntament i amb el que afirma la mateixa LOMCE i considera que "amb la seua presència als espais educatius com Expojove, l’exèrcit pretén potenciar l’eufemística ‘cultura de la defensa’ i ‘l’esperit militar’ entre la joventut per a millorar la seua deteriorada imatge pública i pal·liar les seues cròniques dificultats de reclutament".

La campanya també vol fer una tasca de conscienciació entre docents, pares, mares i estudiants "perquè no accepten la introducció d’anàlisis i valors militaristes a les escoles a través de visites escolars a casernes o visites de militars a centres educatius o de determinats cursos promoguts pel Ministeri de Defensa que s’ofereixen als centres de professorat".

Des del 2015, una fira sense armes

A més de la presentació en roda de premsa, els representants de la campanya es reuniran dijous vinent, 19 d'octubre, amb el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, "per a transmetre-li la proposta de no convidar cossos militars i institucions armades a la fira infantil enguany i demanar a l’Ajuntament mesures concretes de foment de la cultura de la pau i rebuig de la guerra a la ciutat".

En l'edició del 2015, que portava com a lema "La ciència mola", l'Ajuntament de València ja va decidir no permetre l'entrada d'armament en la fira. Així doncs, els fins aleshores habituals tancs van ser substituïts per vehicles patrulla o sistemes de comunicacions i transmissions.

Preguntat per la petició dels col·lectius pacifistes, antimilitaristes i educatius, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat que no ho veu "clar".

"Jo no sóc molt militarista, però veient els incendis d'ahir, per exemple, a mi em pareix que la UME està realitzant una tasca important. Per tant, no em pareix malament que la part de l'Exèrcit dedicada als serveis de protecció enfront d'incendis, estiga Expojove. No em pareix una barbaritat", ha manifestat, remarcant que era el seu punt de vista, "sense haver-ho parlat amb el regidor"

"Em sembla raonable que els xavals vegen que en aquests moments tenim un terrorista que crema els boscos, que es diu canvi climàtic, davant del qual cal buscar eixides, i l'Exèrcit ha d'intervenir i em sembla raonable que estiguen", ha conclós l'alcalde.