La llei de Policia Local vol acabar amb els "interins armats" i crear un Comité d'Afers Interns

La nova Llei de Coordinació de les Policies Locals es proposa acabar amb els agents interins que integren part de les plantilles municipals. Així ho ha anunciat hui la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, durant la presentació del projecte de llei al ple de les Corts Valencianes

"La presència d'interins als cossos de Policia Local, integrats per personal que porta armes de foc, és una anomalia rebutjada per la doctrina i els tribunals de justícia. Cap altre cos o força de seguretat inclou interins en les seues plantilles", ha assegurat Bravo.

Per tal d'acabar amb aquesta situació, la norma preveu "processos de consolidació de l'ocupació temporal que hauran de convocar-se en el termini de tres anys".

Amb la nova llei, tots els aspirants a policia local hauran de passar per un període de formació amb una prova final impartit per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) abans d'optar a una plaça en un municipi concret. Segons ha explicat Bravo, "l'IVASPE es concep com el principal referent" per a "la formació bàsica dels policies locals, la seua formació contínua i el seu accés als alts estudis professionals".

Les noves fornades d'agents hauran d'estar conformades per, almenys, un 30% de dones enfront del 10% de mitjana actual. La llei també preveu la creació d'un Comité d'Afers Interns que vetle pel control de la legalitat de les actuacions policials i d'un Comité d'Ètica i Transparència com a eina per al foment de les bones pràctiques que prestigie els cossos municipals.