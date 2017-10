El TSJ admet el recurs dels ex de Ciutadans contra l'impediment d'interpel·lar el Consell

El diputat no adscrit David de Miguel ha assegurat aquest dimecres que els exparlamentaris de Ciutadans a les Corts estan "satisfets i contents" pel fet que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ) haja admés a tràmit el recurs que ell mateix va presentar contra la decisió de la Mesa del Parlament valencià del passat mes de juliol de no permetre a aquests diputats formular interpel·lacions al Consell.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans als passadissos de les Corts, on ha mostrat la seua satisfacció per aquesta decisió del TSJ després que, des de la càmera, se'ls diguera que estaven convençuts que no s'admetria a tràmit el recurs. "Ja que ací estem sols, almenys la justícia, en principi, sí que sembla que està disposada a entrar a valorar aquest fet", ha dit el diputat, que ha accedit a l'hemicicle acompanyat per Alexis Marí.

Els fets es remunten al passat mes de juliol, quan De Miguel va registrar una interpel·lació i se li va denegar en considerar, sobre la base de precedents, que no corresponia als diputats no adscrits plantejar interpel·lacions. No obstant açò, els ex de Ciutadans es remeten a l'article 148.1 de les Corts, que arreplega que els diputats i els grups parlamentaris "podran formular interpel·lacions al Consell i a cadascun dels consellers".

De Miguel ha lamentat que als quatre diputats que van deixar Ciutadans se'ls està "negant constantment la participació en els plens i en la vida parlamentària" quan no estan demanant "privilegis", sinó exercir els drets que els corresponen com a legítims representants del poble valencià, com la resta de diputats. "Ja veurem com es resol tot açò, les Corts tenen cinc dies per a recórrer. En principi estem satisfets i contents, però una mica tristos perquè hem de recórrer al TSJ perquè ens reconega una cosa que el mateix reglament arreplega", ha agregat.

Preguntat sobre la possibilitat que els cinc membres de la Mesa pogueren ser cridats pel TSJ en el marc d'aquest procediment, ha indicat que en l'escrit d'admissió a tràmit insta a identificar-los per a comparéixer si així ho considera. "Supose que les Corts recorreran, però si es desestima el recurs sí que hauran de comparéixer els cinc", ha apuntat el diputat, que ha explicat que es va assabentar aquest dimarts que la notificació va arribar al Parlament, però no han mantingut cap contacte sobre aquest tema.

Fins que hi haja una decisió final, la participació dels diputats en els plens seguirà com fins ara: "Farem el que estem fent en els últims plens, l'explicació de vot en dos minuts o en un minut, no tenim clar quant, cada vegada és un temps". Així, ha recordat que els diputats tenen una doble funció, legislativa i de control, i la interpel·lació és la fórmula de control "per excel·lència".