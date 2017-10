Jorge Rodríguez no aspirarà al lideratge del PSPV a la demarcació de València

El portaveu del PSPV, alcalde d'Ontinyent i president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, no competirà finalment per la Secretaria General del partit en la demarcació de València, segons es va decidir aquest dimarts després de la seua reunió amb el cap del Consell, Ximo Puig, qui li ha agraït el gest. Segons el parer de Rodríguez, "el més important és l'estabilitat" i "no entrar en noves guerres cruentes". "No crec que fóra bo que el fet de presentar-me acabara tirant més llenya al foc i generant més problemes", ha indicat.

Així ho ha indicat en declaracions, facilitades a Europa Press, en les quals assegura que "sempre" ha advocat per "aconseguir grans consensos i evitar posar més tensió en la situació entre els militants del PSPV". Després de la conversa mantinguda amb Puig, han decidit que el millor era evitar que entrara en la carrera pel lideratge del PSPV de la província de València, més encara, en l'"espai i moment" actual, "molt difícil per a l'Estat" per les "tensions a Catalunya". "Crec que sempre he mostrat que, en primer lloc, el més important és l'estabilitat, que el PSPV en aquest moment el que necessitava era no entrar en noves guerres cruentes", ha dit, per a recordar que "sempre" ha assegurat "que d'alguna manera era important aconseguir grans consensos per a evitar tensionar més la situació entre els militants del PSPV-PSOE".

Al seu parer, en aquest moment, del que es tracta és de "seguir treballant braç a braç per a aconseguir que en 2019 els resultats siguen els millors possibles i per a açò també està el treball realitzat des de les institucions, en el meu cas des de la Diputació de València, on crec que podem fer un treball molt beneficiós en pro dels pobles i ciutats".

Des de fonts properes a Rodríguez s'ha assenyalat a Europa Press que en la reunió amb Puig es va coincidir en la necessitat d'evitar que es reproduïra la "batalla interna" viscuda el passat estiu amb les primàries per a la Secretaria General del partit, on el president de la Generalitat finalment es va imposar a l'alcalde de Burjassot, el candidat 'sanchista', Rafa García.

En aquest sentit, asseguren que Rodríguez sempre ha apostat per una candidatura "de consens" –la diputada autonòmica Mercedes Caballero va anunciar a mitjan setembre la seua candidatura a la Secretaria General del PSPV de la demarcació en substitució de José Luis Ábalos, secretari d'Organització del PSOE– encara que, com que no va haver-hi acord, creuen necessari "no forçar la batalla interna", i més en la situació actual generada per la crisi de Catalunya i quan era més el que es pot perdre que el que es pot guanyar. Així mateix, sostenen que el projecte del president de la Diputació "és el projecte de Ximo Puig i està ací per a reafirmar-ho".