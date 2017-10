Beatriz Gascó respon que "mai ha comés cap acte delictiu" per treballar com a 'zombi' de Ciegsa

La portaveu d'Educació del PP en les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha assegurat aquest dimecres que "cobrava per anar a treballar tots els dies", per tasques de comunicació que afectaven tant a la Conselleria d'Educació com a l'empresa pública Ciegsa, que pertanyia a eixe departament, i ha admés que "l'única cosa que és veritat és que per a un contracte d'administratiu és possible que les funcions foren de llicenciada, com segurament els passa a moltes persones". A més, "mai he comés cap acte delictiu. No tinc absolutament res del que penedir-me", ha incidit.

Així s'ha pronunciat la diputada sobre la informació que publica aquest dimecres el diari El Mundo, segons la qual va cobrar una nòmina entre els anys 2006 i 2007 com a empleada de l'empresa pública per a la construcció de centres escolars Ciegsa i a través d'una empresa de treball temporal, amb un contracte de funcions administratives però exercint funcions de coordinadora de l'àrea d'Educació, al gabinet de premsa de la Conselleria.

En ser preguntada pels mitjans sobre aquesta qüestió, ha explicat que està "indignada" i se sent "una víctima del govern actual" perquè intenta, ha dit, desprestigiar-la, "la qual cosa no pot aconseguir al Parlament". "És una autèntica vergonya, una situació que es va produir fa onze anys", ha dit, per a asseverar que pot justificar "perfectament que anava a treballar tots els dies" i que la seua situació "no tenia a veure amb la d'altres persones", en referència als 'zombies' de l'empresa pública.

Si aquest tema estiguera judicialitzat, ha prosseguit Gascó, es podria constatar "perfectament" la seua relació directa "tots els dies" amb Ciegsa perquè aquesta empresa "necessitava comunicar els perfils dels centres, les obres d'execució, els terminis" i eixa informació "calia passar-la als gabinets de premsa". "Em cridaven de forma diària per a preguntar pel perfil dels centres, a què es devia la paralització d'obres i totes eixes coses estaven constatades per escrit en diferents correus. Existeix documentació gràfica", ha precisat.

Per això, considera que "l'acusació no se sosté per cap lloc" i ha lamentat que el conseller d'Educació, Vicent Marzà, posara, segons li consta a la diputada, "dues persones durant un any sencer a revisar absolutament totes les qüestions que havia signat" durant la seua etapa com a directora general d'Educació. "No van trobar res i això és l'única cosa que han pogut trobar", ha assenyalat, assegurant que es tracta d'"una mentida treta de context o, potser, certes veritats puntuals tretes de context que al final s'acaben convertint en una mentida".