PPCV i Ciutadans rebutgen una declaració institucional contra "la ineficient gestió" policial el 9 d'Octubre

La declaració de condemna de les "agressions feixistes" del 9 d'Octubre, presentada per Compromís i Podem, no prosperarà perquè Ciutadans i el PPCV s'han negat a signar-la. El document, elaborat pels diputats Fran Ferri i Cèsar Giménez, demana que les Corts manifesten "la seua preocupació per la ineficient gestió per part dels comandaments polítics dels efectius de les forces de seguretat disponibles".

El text denuncia que "els ànims per a generar conflicte dels grups simpatitzants de partits d'ultradreta eren coneguts dies abans i la seua identificació, per la seua simbologia i pels lemes agressius i xenòfobs, resultava evident".

Aquesta "manca de preivisió" va produir, a parer de Podem i Compromís, i amb el suport del PSPV, que la diada del País Valencià "quedara tacada", quan hauria de ser una jornada de "celebració". Els partits d'esquerra no han aconseguit, per la negativa de PP i Ciutadans de signar un document que necessitat d'unanimitat per a ser aprovat, que les Corts condemnen "els incidents" i rebutgen "els missatges d'odi en què s'emparen les agressions feixistes"

Ciutadans presentarà un text alternatiu

La portaveu del grup de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, ha explicat que no dóna suport a la iniciativa perquè considera "que s'està polititzant un tema molt seriós". La diputada alacantina afirma que "cal condemnar la violència sempre, vinga d'on vinga", però no accepta "que es parle de 'gestió política ineficient' quan hi ha detencions i una investigació en marxa". Sánchez ha anunciat que el seu grup presentarà una declaració alternativa per a la qual "espera el suport de tots els grups".