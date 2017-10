Diari La Veu apropa l'actualitat cinematogràfica de la mà de Cinestèsia

Cinestèsia, l'únic programa de l'espectre radiofònic valencià que emet en llengua pròpia, passarà a formar part dels continguts culturals de Diari La Veu. Cada dissabte, els lectors podran gaudir del programa, la sisena temporada del qual comença ara amb alguns canvis en les seccions i amb la incorporació d'una tercera veu en la conducció del magazín, ja que a Pablo Plaza i Lluís A. Campello se'ls uneix Saray Cerro i, junt amb el productor Jordi Company, configuren l'equip de Cinestèsia.

Definit com un programa radiofònic transmèdia, Cinestèsia abordarà cada setmana l'actualitat cinematogràfica i doblarà els esforços per tal d'apropar tot allò que té a veure amb el cinema i les sèries d'autoria valenciana. A través de les diverses seccions, els lectors del diari podran llegir i escoltar amb accent valencià la història d'aquelles cintes mítiques i underground que seran recordades en 'La joia desconeguda'. No faltarà tampoc un espai per a la crítica; el repàs a l'actualitat per a poder rebre la informació dels festivals, dels grans, però també dels menuts; l'entrevista; i el moment per a recórrer l'oferta puixant de les sèries.

Una de les seccions més especials és la dedicada a fer retrospectiva, de manera tematitzada, sobre actors, directors o pel·lícules, de vegades valencianes, que marcaren un abans i un després en la història de la filmografia.

Cinestèsia aposta per difondre "allò que ens agrada i les inquietuds" al voltant del seté art, explica Lluís Campello, una de les veus del programa, "però volem arribar allà on no estan els focus mediàtics, i això relliga molt amb la concepció de la cultura que té Diari La Veu".