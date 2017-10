Puig proposa que la reforma constitucional contemple que s'estudien totes les llengües cooficials de l'estat espanyol

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha proposat aquest dimecres que en la futura reforma de la Constitució s'aprofundisca en "la dignificació, protecció i difusió del valencià i la resta de les llengües espanyoles, perquè és l'única manera de veritat d'unir un país". Puig ha fet aquestes declaracions durant l'acte de presa de possessió de Maria Isabel Guardiola com a nova membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Posteriorment, a preguntes dels mitjans, el cap del Consell ha dit que seria important que en el debat de la reforma constitucional es tinguera present que "hi ha una llengua comuna, però que a més hi ha llengües que són cooficials a diferents territoris i que seria bo que en el conjunt d'Espanya es pogueren estudiar, aprendre i estimar".

Puig ha afegit que cal superar el maniqueisme i superar la desafecció generant nous afectes. "No es pot estimar el que no es coneix", ha manifestat. A més, ha remarcat que igual que s'estudien llengües estrangeres "també seria lògic que els idiomes oficials en diferents comunitats autònomes tingueren una presencia clara no només als centres educatius, sinó a les diferents institucions". Al respecte ha dit que seria "una qüestió d'una normalitat aclaparadora" que es pugen utilitzar les llengües cooficials en les diferents institucions.