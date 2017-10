La Fundació pel Llibre i la Lectura s'alia amb els 'booktubers' per a divulgar les novetats literàries

Des del 17 d'octubre i amb una periodicitat quinzenal, la jove filòloga Sénia Mulayali recomanarà llibres valencians i en llengua pròpia a través del canal de YouTube de la Revista Tresdeu. Es tracta d’una experiència pionera al País Valencià adreçada principalment a lectors valencianoparlants d'entre 15 i 35 anys. 'Els llibres de Sénia' està produït per la cooperativa audiovisual Tresdeu Media, amb el suport de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) i dins de les activitats del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021 de la Generalitat Valenciana i Las Naves, centre d'innovació de l'Ajuntament de València.

Es podrà seguir a través del Portal del Llibre , la revista Tresdeu, la web de Las Naves , YouTube i altres xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram. La iniciativa de Tresdeu és un dels 9 projectes seleccionats recentment al Col·lab de Las Naves. Un espai col·laboratiu per a crear projectes d'innovació que aporten solució a les necessitats de la ciutat. En este cas relacionades amb foment de la lectura entre els joves valencians. Amb una durada de quatre minuts, cada càpsula d''Els llibres de Sénia' girarà al voltant d'un tema d'actualitat que, com a recurs introductori, servirà per a recomanar una sèrie de llibres especialment dedicats a lectors joves.

Immigració, identitat i gènere, els clàssics actualitzats o la novel·la són algunes de les temàtiques elegides per a aquesta primera temporada de sis càpsules, on es recomanaran llibres d'editorials valencianes com Córrer sense por, de Giuseppe Cantozella (Sembra Llibres), Jo sóc així i això no és un problema, de Fani Grande (Vincle Editorial), Tota la terra és de vidre, de Joanjo Garcia (Edicions Bromera) o La llum de les estrelles mortes, de Josep Manel Vidal (Edicions del Bullent), entre d'altres. "Aquesta iniciativa naix amb la voluntat de convertir-se en una important eina de dinamització i foment de la lectura de llibres valencians i en valencià entre el públic, emprant nous canals de comunicació com internet", ha senyalat Jesús Figuerola, president de FULL.

Els booktubers són una comunitat de joves lectors que pugen a YouTube els seus vídeos de temàtica literària amb l'objectiu de recomanar lectures. Els seus usuaris són generalment joves entre 15 i 25 anys, majoritàriament xiques, que gestionen els seus propis canals, encara que últimament el sector d'usuaris s'està ampliant a edats d'entre 25 i 35 anys. El fenomen booktuber va començar als EUA al voltant del 2010 i ràpidament es va estendre per països anglosaxons i de parla hispana. De fet, a Mèxic, l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia s'ha fet especialment popular. Actualment es calcula que són milions d'usuaris els que segueixen cada dia les recomanacions dels booktubers més influents, la qual cosa ha fet que alguns ja estiguen professionalitzats i compten amb el suport econòmic d'importants grups editorials internacionals i altres empreses multinacionals.