L.A, La iaia, Mireia Vilar i Frïda escalfen els motors del Deleste al Centre del Carme

L.A., Mireia Vilar i Frïda es donaran cita aquest dissabte 21 en el Sona el Deleste que tindrà lloc en el claustre gòtic del Centre del Carme. La trobada musical promet huit propostes sonores de primer nivell i ofereix una jornada diürna de nou hores consecutives, amb entrada gratuïta fins a completar aforament i al centre de la ciutat.

La cita, que espera reunir al voltant de 3.000 persones, comptarà amb els mallorquins L.A. com a plat fort de la jornada, que actuaran a les 13.30 hores. L'esdeveniment funcionarà també com a gran aperitiu previ al Deleste17, que tindrà lloc el 4 de novembre, com és habitual, a l'Espai Rambleta.

Des de l'organització han explicat que el Deleste Kids –que se celebrarà entre les 11 i les 20 hores– s'emmarcarà dins d'aquest festival en "una clara aposta dels organitzadors per la llum del dia i el públic familiar".

Cerveses Alhambra, Sona la Dipu, Arròs Dacsa, Zummo i Jägermeister col·laboren en aquesta iniciativa en la qual es viurà el debut de diversos grups en directe a València, com és el cas de La iaia i Zulu Zulu. Les formacions valencianes Mireia Vilar, Indian Hawk i Frïda conformen un cartell apte per a tots els públics. La festa la completaran EMA DJ i IndiPop Dj, que convidaran al ball des de cabina.

Una altra de les novetats d'aquesta cita del Deleste és la integració de la trobada sonora dins de la programació d'Intramurs. La coincidència de la celebració de tots dos festivals urbans al centre de la ciutat i la identificació artística de les propostes ha fet que ambdues s'integren amb el propòsit de sumar sinergies en un cap de setmana en què el barri del Carme serà epicentre de la cultura a València.