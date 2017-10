Adrià Castells serà el lingüista de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ja té lingüista. Es tracta d'Adrià Castells Ferrando, que dilluns 23 s'incorporarà al seu nou lloc de treball.

L'escollit és llicenciat en Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València i professor associat a la Universitat CEU Cardenal Herrera, on imparteix assignatures del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià. També ha sigut professor de català a les universitats de Budapest i Manchester.

Castells, que va quedar en primera posició en la borsa de tècnics lingüístics per a la CVMC, també optava a ser el cap de la Unitat d'Estil i Recursos Lingüístics de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. En aquella borsa, però, apareixia el segon, 12 punts per darrere de Joan Carles Simó Cuevas.