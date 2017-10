La Guàrdia Civil cita a declarar els editors de TV3 i el Directe.cat per la publicitat de l'1-O

La Guàrdia Civil ha citat a declarar com a testimonis la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, ens de què depén l'emissió de TV3, i l'editor del Directe.cat, Joan Puig, tots dos com a responsables d'haver inserit en els seus mitjans de comunicació la publicitat relacionada amb el referèndum de l'1-O. Altres mitjans amb què s'ha posat en contacte Diari La Veu, i que van mantindre la campanya publicitària, afirmen que actualment no han rebut cap requeriment. Ara bé, vist el motiu pel qual s'ha notificat Llorach i Puig, tampoc no descarten que en les properes hores se'ls convoque.

Així, segons el burofax que publica Directe.cat, es tracta d'una "investigació declarada secreta" i que està duent a terme el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona. Cal apuntar que els responsables dels mitjans de comunicació, tant públics com privats, ja van rebre una notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o del Tribunal Constitucional el passat 15 de setembre, poc després d'iniciar-se la campanya de publicitat sobre l'1-O on se'ls demanava que no publicaren el bàner, ja que incorrerien en responsabilitats penals.