Puigdemont no convenç Moncloa i el govern espanyol engega la maquinària per a aplicar l'article 155

El govern espanyol ha anunciat que continua els tràmits per a aplicar l'article 155 de la Constitució en considerar que la segona carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tampoc respon al requeriment en què se li demanava que aclarira "de forma precisa" si s'ha declarat la independència. Davant d'aquesta situació a través d'un comunicat, la Moncloa ha informat que dissabte se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari per a aprovar les mesures que portarà al Senat amb l'objectiu de "protegir l'interés general dels espanyols i restaurar l'ordre constitucional a la comunitat autònoma". D'altra banda, l'executiu de Rajoy denuncia l'actitud dels responsables de la Generalitat i els acusa de "buscar deliberadament i sistemàtica l'enfrontament institucional tot i el greu dany que està causant a la convivència i l'estructura econòmica de Catalunya".

"El govern d'Espanya ha constatat, a les 10 hores d'aquest matí, l'últim termini establert, la negativa del president de la Generalitat de Catalunya d'atendre el requeriment que li va ser remés el passat 11 d'octubre", assegura la Moncloa després de rebre la carta en què Puigdemont avisa el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que si persisteix a impedir el diàleg i en la repressió portarà al Parlament la votació de la declaració formal d'independència. A més, Puigdemont defensa que aplicar el 155 demostra que no es vol parlar.

El govern espanyol dóna per superat el tràmit del requeriment, el pas previ per a aplicar el 155 i, en conseqüència, l'executiva de Rajoy confirma que es continuen els tràmits previstos en aquest article que permet la intervenció de l'autonomia. Ara, el pròxim pas el farà el Consell de Ministres en una reunió extraordinària, dissabte, en què s'acordarà com s'aplica el 155, per tant, les mesures concretes que es portaran al Senat.

La Moncloa agraeix el suport de les formacions polítiques espanyoles amb les quals s'està tancant, asseguren , una "resposta majoritària i consensuada al desafiament secessionista". Així mateix, el govern espanyol denuncia que els responsables de la Generalitat busquen "deliberadament i sistemàtica l'enfrontament institucional tot i el greu dany que això està causant a la convivència i l'estructura econòmica de Catalunya".

El comunicat conclou assegurant que "es posaran tots els mitjans per a restaurar al més aviat possible la legalitat i l'ordre constitucional, recuperar la convivència pacífica entre ciutadans i frenar el deteriorament econòmic que la inseguretat jurídica està causant a Catalunya".

Segons els càlculs del govern espanyol, el Senat podria aprovar de manera definitiva les mesures per a aplicar el 155 entre dijous i divendres de la setmana que ve.