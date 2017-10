Oltra, al PPCV: "No posen la diana perquè altres disparen"

Mónica Oltra fa una crida a tots els partits polítics per tal de "no contribuir a encoratjar el feixisme" després que dimecres a la nit patira un assetjament per part del grup d'extrema dreta España 2000. Així, la vicepresidenta de la Generalitat creu que accions d'aquest tipus són resultat de determinats missatges radicalitzats adreçats a denigrar altres formacions polítiques. "Quan un partit se situa en l'extremisme polític, el que està fent és posar una diana i els feixistes el que fan amb eixa diana és disparar" assegura Oltra.

Així mateix, la vicepresidenta de la Generalitat creu que és necessari que els responsables polítics facen una reflexió per tal d'analitzar de quina manera contribueixen a permetre que el feixisme "campe per aquesta ciutat i tot el país" i destaca també urgència per parar aquest tipus de moviments i les seues accions: "Ahir van vindre per mi, però demà poden anar per qualsevol. Si no frenem el feixisme, s'apodera de tot i lamentablement en la història hi ha molts exemples d'açò". Recorda també que on s'ha de situar la política és "en la llibertat, en la democràcia i en el fet que tot el món tenim a dret a viure amb seguretat, llibertat i amb respecte".