Les Corts aproven una declaració d'homenatge a Miquel Grau en el 40 aniversari de la seua mort

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dijous una declaració institucional d'homenatge a Miquel Grau i tots aquells que van lluitar per la llibertat. La proposta ha rebut el suport de tots els grups polítics: PSPV, Compromís, Podem, Ciutadans i PP.

El text recorda com el 17 d'octubre del 1977 Alacant es va "omplir amb una multitud silenciosa que acompanyava en dol el cos de Miquel Grau", un jove nascut a Rafal que deu dies abans "havia sigut atacat" mentre penjava cartells convocant a la manifestació "autoritzada" en defensa dels "drets autonòmics". Així, fa constar que aquest any es compleixen quatre dècades de la seua mort.

La "llum" que buscaven aquelles accions per a deixar enrere la dictadura no la va poder veure Miquel Grau perquè "va perdre la vida després d'un atemptat que el va deixar en estat de mort cerebral fins al 16 d'octubre, dia que va morir".

Per tot això, les Corts volen retre homenatge a aquest "jove lluitador" i per extensió i "en nom seu" a tots els qui es van jugar la vida per la llibertat. La declaració conclou recuperant el seu record i fent palés el "dolor" i la "força" amb Miquel Grau, la seua família i el poble d'Alacant, que el 17 d'octubre va prendre els carrers de la ciutat "massivament" per a acompanyar Miquel amb el seu taüt "cobert amb una senyera"