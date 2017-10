Ventura acusa Marzà "d'adoctrinament ideològic dels Països Catalans" a les aules

La diputada de Ciutadans, Mercedes Ventura, ha acusat la Conselleria d’Educació “d’adoctrinament ideològic” a les aules i mitjançant material curricular i educatiu i ha assenyalat les més de 6.000 queixes i denúncies que, segons Ventura, ha recollit el Síndic de Greuges per part de famílies valencianes. Ha preguntat al conseller Marzà quines mesures pensen prendre per tal que “a les aules s’ensenye a pensar i no què pensar”.

El conseller ha respost apuntant a la manca de pluralisme polític del grup de Ventura i la defensa de la llibretat que fan de només alguns. Ha exposat també que els alumnes “ara tenen accés a una educació de més qualitat, en la qual es duu a terme un pluralisme sense adoctrinament i amb la llibertat dels mestres i professors, que són el bé més preuat que tenim al nostre territori per a garantir aquesta llibertat”.

En aquest punt, Mercedes Ventura ha seguit insistint en aquest suposat adoctrinament dient que "estem parlant de Països Catalans i que jo sàpiga estem a la Comunitat Valenciana, que està dins d'Espanya". Ha esmentat l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia que recull que se li atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià, amb la qual cosa està d'acord, però ha expressat que "s'ha de velar per això i no pels Països Catalans". Ha acusat de nou la Conselleria d'Educació d'oferir subvencions a "mitjans que manipulen" i també "animen l'independentisme". En concret fa referència al web racocatala.cat, on apareix "una bandera espanyola perseguint una catalana i damunt amb una porra", explica la diputada.

Marzà ha respost sarcàsticament que "se m'ha oblidat portar un 'pantallazo' de Forocoches". S'ha defés també davant les recriminacions d'adoctrinament explicant que "els llibres de text són els mateixos que hi havia anteriorment i són revisats per la mateixa gent que hi havia". Ha continuat defenent la tasca dels mestres i professors davant de com Ciutadans els "desprestigien dia a dia", "no sols ací, sinó al Congrés dels Diputats. No va tindre prou amb el ridícul que va fer Cantó l'altre dia?". Conclou amb el fet que "els nostres mestres i professors seguiran fent bé la feina com han fet fins ara i, fins i tot, en millors condicions, perquè ara tenen fins un 12% més per a invertir en cada alumne".