Cultura tria Mar Jiménez Nadal per a coordinar el festival Dansa València

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha seleccionat Mar Jiménez Nadal d'entre les persones que van presentar la candidatura a dirigir i coordinar el festival Dansa València. D'aquesta forma, es farà càrrec de l'edició del 2018 amb un contracte prorrogable per tres anys consecutius, ha anunciat la Conselleria de Cultura.

La selecció va ser realitzada per una comissió formada per dues persones de les associacions de professionals de la dansa, Toni Aparisi i Ángela Botxí; dues persones del sector de la dansa, Dolma Jover (professora i intèrpret) i Sonia Martínez (gestora cultural), i dues persones per part de l'Administració, Abel Guarinos com a director general del IVC, i Roberto García, com a director adjunt d'Arts Escèniques de l'IVC.

El director general de l'IVC, Abel Guarinos, ha manifestat que "a petició expressa de les associacions professionals valencianes de dansa es va optar pel mateix sistema del Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana que la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport va presentar a la fi de l2015 per a garantir la transparència en la gestió, la participació de la societat civil i dels professionals, l'excel·lència i la universalització de la cultura".

"És, per tant, fruit d'un desig compartit entre la Conselleria, l'Institut Valencià de Cultura (IVC), l'Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) i l'Associació Valenciana d'empreses de Dansa (AVED)", ha asseverat.

Les funcions per a les quals ha sigut triada Mar Jiménez són el disseny, la coordinació i l'execució de la programació de Dansa València 2018; el disseny del pla de comunicació del festival en col·laboració amb l'equip de l'IVC; les tasques de representació en actes de promoció o difusió del festival; la planificació i execució d'estratègies de suport i difusió del treball dels coreògrafs valencians, i el pla de suport a la internacionalització del treball de coreògrafs valencians.

La comissió ha valorat tant la trajectòria professional de Mar Jiménez com el seu projecte per al desenvolupament de la celebració del festival Dansa València 2018.

Trajectòria

Mar Jiménez Nadal és màster interuniversitari en Gestió Cultural per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, llicenciada en Humanitats per la Universitat de València i té el Grau Mitjà en Dansa Contemporània. Ha sigut coordinadora d'activitats culturals en l'estudi de dansa Maria Carbonell, de València; l'any 2012 va ser assistent de producció del festival Dansa València; els anys 2012 i 2013 va ser coordinadora d'activitats i finançament del Pam 2013, organitzat per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.

Així mateix, el 2014 va ser assistent en la producció de dansa i en la direcció artística en el Festival Fabrica Europa, organitzat per la Fondaziona Fabbrica Europa per li Arti Contemporani a Florència (Itàlia); el 2015 va ser gestora cultural en l'Associació Valenciana d'empreses de Dansa (AVED), on va coordinar, entre altres tasques, el programa Missió Inversa, jornades d'internacionalització de les companyies valencianes de dansa. Va participar com a gestora cultural en la primera Trobada de Xarxa Sud-americana de Dansa, a EDN (European Dancehouse Network) a Valparaíso (Xile) i al festival internacional Danzaalborde 2014.

Entre els anys 2015 i 2016 va ser gestora cultural al Centre Cultural d'Espanya a Lima (Perú), on va crear i va coordinar projectes de dansa contemporània com 'Tot sol dansa', 'Dones creadores' o 'Festival microdanzas para microteatro de Lima'. El 2016 va ser coordinadora adjunta a la producció i la distribució en la companyia valenciana Projecte Titoyaya.