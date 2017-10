Puig insta l'Advocacia de la Generalitat a denunciar els ultres que van participar en l'assetjament a Mónica Oltra

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha informat aquest dijous que ha instat l'Advocacia a denunciar davant la Fiscalia els delictes d'odi i alteració de l'ordre públic contra la vicepresidenta Mónica Oltra, que dimecres a la nit va ser assetjada a casa seua per un grup d'extrema dreta. Puig ha fet aquest anunci durant la seua intervenció a la sessió de control a les Corts Valencianes. "No consentirem episodis com els del 9 d'Octubre ni el que va patir ahir Mónica Oltra davant de casa seua. No permetrem que un grup de feixistes posen en perill la llibertat, la democràcia i l'autogovern. No representen ningú i no seran protagonistes del futur de la nostra societat", ha dit Puig.

Durant la seua intervenció, el president valencià ha reafirmat "els valors de la convivència" i ha manifestat que la societat valenciana és una societat "de persones lliures, respectuoses i esperançades en un projecte comú".

No anem a permetre que un grapat de feixistes posen en perill la llibertat, la democràcia i l'autogovern. No consentirem episodis com els del 9 d'Octubre ni com els que va patir ahir la Vicepresidenta @monicaoltrapic.twitter.com/x5ek3t84Ew — Ximo Puig (@ximopuig) 19 d’octubre de 2017

Moments abans d'iniciar-se el ple de les Corts Valencianes, el president de la cambra, Enric Morera, ha assenyalat que el parlament no accepta "amenaces de cap mena als nostres diputats" i ha mostrat la seua solidaritat amb Mónica Oltra. Tots els grups han condemnat l'assetjament patit per la vicepresidenta del Consell i el PP ha volgut recordar "l'escarni" partit per Rita Barberá, González Pons, Francisco Camps i l'exvicepresident José Ciscar durant la passada legislatura. En aquest sentit, la síndica del PP Isabel Bonig també ha recordat aquests escarnis i ha manifestat: "Tot s'ha de condemnar i perseguir".

Oltra denunciarà els fets

En declaracions als mitjans, la vicepresidenta Mónica Oltra ha dit que denunciarà l'assetjament patit i ha vinculat l'acció al "feixisme". Oltra ha afegit que denunciarà l'acció perquè "són accions que no es poden tolerar". "Cal posar-hi fre perquè ahir van venir a per mi però demà poden anar a per qualsevol".