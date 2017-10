La Guàrdia Civil fa les primeres identificacions dels participants en l'assetjament a Oltra

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per l'escarni que un grup d'ultradreta va fer la passada nit de dimecres al seu domicili particular a la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, i ha practicat les primeres identificacions.

Així ho ha indicat aquest dijous en una compareixença davant els mitjans de comunicació el delegat del Govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, qui ha rebutjat "qualsevol acte intimidatori". "En una societat democràtica no té cabuda cap actuació que denote intimidació", ha postil·lat.

Moragues ha explicat que després de tenir coneixement de l'escarni a Oltra, la Guàrdia Civil es va presentar immediatament al seu domicili, "als cinc minuts", va obrir una investigació i va procedir a realitzar identificacions.

Els agents han elaborat un primer informe sobre els incidents registrats ahir i s'han practicat les identificacions després de les fotografies i vídeos aportats tant per Oltra com pel seu entorn. També hi ha hagut identificacions de vehicles.

Preguntat per si el grup d'ultradreta que va realitzar l'escarni és Espanya 2000, ha indicat que "hi ha videos, imatges, fotografies i identificacions. Una vegada es complete la investigació, es procedirà a identificar una per una les persones existents", ha asseverat.

Amb Puig i Oltra

Moragues ha indicat que anit mateix es va posar en contacte tant amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, com amb la vicepresidenta, Mónica Oltra, i aquest matí ha tornat a parlar amb la vicepresidenta. "Coincidim que els demòcrates, els que respectem les normes, hem d'anar de forma conjunta i sumar esforços per a evitar qualsevol tipus de violència o intimidació", ha assenyalat. Ha comentat que, anit, Oltra "estava preocupada sobretot pel seu entorn familiar".

Al seu judici, "no s'han d'usar actes violents de forma partidista i els escarnis o qualsevol tipus d'acte violents són reprovables vinguen d'on vinguen i els patisca qui els patisca", ha postil·lat.

Evitar un "contagi de Catalunya"

Moragues ha advocat per "baixar la tensió del carrer entre tots i evitar, coste el que coste, l'efecte contagi del que està succeint a Catalunya". "Apel·le a la moderació i a la lleialtat institucional per a rebaixar la tensió existent", ha dit.

"Hem d'arraconar els extremismes i eradicar la violència i la intimidació. No hem d'encoratjar a través de declaracions que no contribuïsquen a rebaixar la crispació". "Els demòcrates –ha reiterat– hem d'apartar qualsevol tipus d'extremisme siga del signe que siga i treballar per a rebaixar la tensió. Hem d'anar tots de la mà, amb lleialtat institucional", ha puntualitzat.

Així, ha apel·lat a la "moderació de tots els responsables polítics, siguen del partit que siguen, perquè és una qüestió que ens afecta a tots i els demòcrates hem d'anar plegats de la mà".